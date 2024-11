Most ostaje: Na Starom savskom mostu kordon policije za razbijanje demonstracija, protest sutra

Aktivistkinja inicijative „Most ostaje“ Ljubinka Kaluđerović kazala je da je građane koji čuvaju most jutros uznemirilo to što je iza njihovih leđa postavljen još jedan kordon policije sa opremom koja služi za razbijanje demonstracija.

Ona je za N1 kazala da su jutros došli kamioni privatne firme koji su uklonili barikade koje su postavljene za blokadu Bulevara Vudroa Vilsona.

„Jutros je bilo uznemirujuće kada je formiran još jedan kordon policajaca i kada smo shvatili da, za razliku od pre dva, tri dana kad su samo stajali uniformisani policajci, mi sada imamo policajce sa opremom koja uglavnom služi za razbijanje demonstracija. A nas je bilo šestoro u kampu“, rekla je Kaluđerović.

Ocenila je da nema nikakve potrebe da to tako izgleda jer budi veliku neprijatnost „kad znate da su vam kordoni iza leđa“.

„Mi se nadamo da su svi načini na koje mi želimo da ovaj most sačuvamo mnogo drugačiji, mnogo razumniji, mnogo miroljubiviji, mnogo civilizovaniji od toga da treba da se tučemo sa policijom. To nikome ovde nije palo na pamet“, rekla je Kaluđerović.

Ocenila je i da je bilo neprijatno kada su se pojavili kamioni i odneli barikade koje su aktivisti postavili i koji su služili samo da jedan deo ulice Vudroa Vilsona odseku za saobraćaj.

„Dolaze odjednom neki kamioni bez ikakvih natpisa, bez ičega da to uklanjaju. Kad smo ih pitali ko ste, zašto, ko vas je poslao, to je privatna firma koju je neko poslao, možemo pomisliti samo ko, da to ukloni“, kazala je Kaluđerović i podsetila je da je za sutra najavljen novi protest na uglu bulevara Vudroa Vilsona i Nikolaja Kravcova u 17.30.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com