Mrkić: Kina zaslužuje da bude prva u privredi sveta

Povodom 120-godišnjice rođenja Deng Sjaopinga i 75-godišnjice osnivanja Narodne republike Kine razgovaramo sa gospodinom Ivanom Mrkićem, nekadašnjim šefom diplomatije naše zemlje i dugogodišnjim diplomatom koji je, pored ostalog, bio i ambasador naše zemlje u Tokiju.

– Gospodine Mrkiću, ove godine se navršava 120 godina od rođenja Deng Sjaopinga. Deng se smatra predvodnikom druge generacije kineskih lidera, bio je reformator koji je usmerio Kinu ka tržišnoj ekonomiji. Kako ocenjujete dostignuća Deng Sjaopinga u savremenom razvoju Kine?

Kada god razmišljam o Kini i o Deng Sjaopingu prvo mi padne na pamet ono što vidim na društvenim mrežama koje su danas jako popularne i klipovi koji se tiču Kine i njenog razvoja. I kada gledam sve te raznorazne videe koji pokazuju koliko se Kina razvila, kada gledate one visoke zgrade, pa onda infrastrukturu, autoputeve, železnicu, brzinu kretanja itd, ja se setim mnogo čega, a najčešće Deng Sjaoipinga. Svega toga ne bi bilo da nije Deng Sjaopinga. O tome je govorio nedavno i Si Đinping, sadašnji predsednik Kine i generalnoi sekretar Komunističke partije Kine. Govorio je u superlativu o ličnosti DengSjaopinga, tako da je mislim da je stvarno normalno da Kina bude ono što i zaslužuje da bude, a to je da bude prva u privredi sveta.

– Deng Sjaoping je osnivač kineske reforme i otvaranja prema svetu. Zaslužan je za preobražaj Kine u jednu od najbrže rastućih ekonomija, što je dovelo do značajnog porasta životnog standarda više stotina miliona Kineza. Kako ocenjujete promene i uticaj koje su reforme i otvaranje doneli Kini i svetu?

Ocenjujem ih kao fantastične. To je dokaz da neke ličnosti mogu da utiču na razvoj čitavog sveta. Ja mislim da je Kina apsolutno zaslužila da bude među prvima i prva jer, kada govorimo i o Deng Sjaopingu, može se na hiljade načina tumačiti njegovo dejstvo i njegov učinak u razvoju Kine, ali svakako se povezuje sa modernizmom, sa reformama, sa otvaranjem Kine i sa socijalizmom Kine koji je poseban i sa kineskim karakteristikama.

– Narodna republika Kina će u oktobru ove godine proslaviti 75. godišnjicu svog osnivanja. Kako ocenjujete dosadašnje uspehe Kine na planu reformi i modernizacije? U kojoj meri rezultati kineskih reformi i modernizacije mogu da utiču na ostatak sveta?

Ja mislim da je nesumnjivo bitno to da KPK predvodi Kinu sa tržišnim elementima koji su svojstveni samo kineskom tržištu i kineskoj privredi. Nema nikave sumnje da je Kina ta koja će označiti čitav svet. Ovde su dolazile mnogobrojne diplomate i onda kažu – zašto ste vi odlučili da sarađujete sa Kinom. Pa najčešće zbog toga što je Kina sila koja je drugačija i koja dopušta našim mladim inženjerima i stručnim ljudima da imaju uvid u ono što se radi, što nije slučaj sa mnogim drugim.

– Kako Srbija može da postane deo dalje kineske modernizacije i njenog daljeg ekonomskog i tehnološkog proboja na planu proizvoda najsofisticiranijih proizvoda i usluga?

Srbija sarađuje sa Kinom, to je dokazala i dokazuje svakodnevno,. Ja mislim da je i poseta njihovog predsednika u maju ove godine jedan od dokaza. To je drugi put da je došao u jednu zemlju i to je jedan od dokaza da je Kina ta koja apsolutno voli Srbiju i dokaz da je naše mesto posebno u kineskim srcima.

– Na snagu je 1. jula stupio Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Kinom. U kojoj meri ovaj sporazum može da doprinese novom zamahu modernizacije u obostranom interesu obe zemlje i izgradnji zajednice zajedničke budućnosti Kine i Srbije?

Sporazum o slobodnoj trgovini je postignut relativno lako i relativno brzo zato što su pregovarači bili posvećeni tom pitanju i zato što mi nemamo stvarnih problema sa Kinom. Tako da računam da će i naš ekonomski razvoj pratiti ono štio se događa inače u Kini koja je apsolutno jedna od vodećih snaga u privrednom smislu u svetu.

