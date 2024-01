Muzej u Aušvicu odbija uvlačenje Holokausta u izraelsko-palestinske odnose

Direktor Muzeja bivšeg nemačkog logora smrti Aušvic-Birkenau Pjotr Civinjski upozorio je danas, na Dan sećanja na žrtve Holokausta, da stradanja Jevreja tokom Drugog svetskog rata ne smeju nikako da se uvlače u izraelsko-palestinske odnose i sadašnju bliskoistočnu krizu.

„Muzej Aušvic-Birkenau to nije politika. To je mesto sećanja. I jedna i druga strana pokušava. Stižu pisma, takođe i agresivna. Odlučno ponavljam, ne dozvoljavam da se žrtve Holokausta uvlače u izraelsko-palestinske odnose. To je zaista glupo razmišljanje da, ako sada Izraelci ratuju sa Palestincima, da zbog toga žrtve Holokausta treba da budu odgovorne za to šta 80 godina kasnije čini druga generacija“, kazao je Civinjski u intervjuu za poljski informativni portal Onet.pl.

Direktor memorijala u najvećem logoru smrti, koji su u Drugom svetskom ratu Nemci podigli u okupiranoj Poljskoj, upozorio je da takav diskurs otežava i učenje o zbivanjima u Drugom svetskom ratu i da će, ako se ovako uzavrele emocije na te teme nastave, morati da se nađu nove metode dijaloga.

„U SAD se sve jače čuje stav da ako sada Izraelci ubijaju Palestince, ne treba odavati poštu pobijenim Jevrejima u Aušvicu ili drugim logorima smrti. I to je već masovno. Ljudi dolaze u Aušvic i mnogi žele da razgovaraju o tome šta se dešava sada, komentarišu na našim profilima na društvenim mrežama. I to nije samo naš problem, jer su Muzej Holokausta u Vašingtonu, Memorijal Šoa u Parizu ili Jad Vašem u Jerusalimu, takođe suočeni sa tim“, kazao je Civinjski.

Direktor Muizeja u Aušvicu kazao je da u SAD i na zapadu Evrope učitelji ne znaju više kako da razgovaraju o istorijskim događajima Drugog svetskog rata, jer se celi razred odmah podeli prema osama sadašnjosti.

„A takva diskusija je samo korak od toga ko ima pravo da postoji, a ko ne. Ako učitelji ne znaju kako metodološki da izađu sa tim na kraj to znači da je problem baš veliki. Nažalost, mi nemamo odgovor jer taj konflikt evoluira. Molim naše vodiče da, i kada ih gosti upitaju, ne pokreću temu izraelsko-palestinskog sukoba, da ne daju svoje komentare. Vodič u takvom trenutku kaže da je ovo Muzej Aušvic-Birkenau i da ta tri sata obilaska nisu namenjena temama o sadašnjim sukobima u svetu“, rekao je Civinjski.

Direktor Civinjski upozorio je da ako se dopusti upad politike u sećanje na zločine i žrtve, onda će se to sećanje zloupotrebljavati kako bi se vodila neka politika.

„Marian Turski (preživeli iz Aušvica) kazao je: ‘Ne budimo ravnodušni’. Ali to ne budimo ravnodušni ne znači da sada treba da uzmemo jednu zastavu i borimo se protiv drugih zastava. Ne budi ravnodušan ne znači da namećeš narativ tokom obilaska Muzeja Aušvic-Birkenau i da posle nešto ‘vikneš’ na Fejsbuku ili Tviteru. Pa kliknuti je uvek lako“, rekao je Civinjski.

Direktor Muzeja u Aušvicu kazao je da i kolege iz Jad Vašema i drugih muzeja Holokausta primećuju koliko u javnosti sećanje prestaje da bude moralna inspiracija, a postaje oružje u ratu što, kako je rekao, nije ni mudro ni zrelo ali je u naše doba – veoma popularno.

„Naš cilj je da im pokažemo šta se desilo za vreme Drugog svetskog rata i da ih podstaknemo na moralno promišljanje o sebi a ne da im pokazujemo u koje rovove da uskoče i na koga da pucaju“, rekao je Civinjski portalu Onet.pl.

