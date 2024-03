Na Festivalu sira se okupilo 50 izlagača iz Srbije i regiona

Posetioci beogradske 17. izložbe autohtonih sireva Balkan Cheese Festival imali su prilike da vide i probaju sireve i delikatese 50 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Francuske i Švajcarske.

Više od stotinu malih mlekara i zanatskih proizvođača izložili su retke i neobične sireve koji se ne mogu naći u prodavnicama.

Sa Kosova i Metohije, sa obronaka Šar-planine, stigao je čuveni Šarski sir, koji se jeo još na dvorovima srednjevekovne Srbije . Posebno mesto zauzeli proizvodi monaha iz manastira Sukovo na Staroj Planini koji su dobili nagradu za najlepši aranžiran tanjir sireva.

Nastavnici i učenici Mlekarske škole „Dr Obren Pejić“ iz Pirota prikazali su proces parenja čuvenog Pirotskog kačkavalja o čijem je poreklu i nastanku govorio profesor Aleksandar Manšić.

„Poreklo pirotskog sira datira negde iz 19. veka kada su potomci Cincara došli u naš kraj i naučili naše stanovništvo na Staroj Planini da proizvodi pirotski kačkavalj i od tada se, zato što je Stara Planina bogata travama i u to vreme sa velikim brojem ovaca, kreće u proizvodnju pirotskog kačkavalja“, kazao je on.

Manšić je objasnio da se u mlekarskoj školi kačkavalj od ovčijeg, kravljeg i kozijeg mleka proizvodi isto kao nekad, samo u savremenijim higijenskim i tehnološkim uslovima.

„Prvo ide izrada baske, baske se radi od mleka, podsirava se, podbira se zrno, dogreva se, suši se i nakon toga se presuje i dobija se baske. Da bi baske mogla da se prenese u kačkavalj, mora da sazri, zrenje može da se vrši prirodno ili u termo-komorama. Kada je baske dovoljno zrela može da se pari na temperaturi 74-76 stepeni , a nase ruke mogu da izdrze 55 stepeni“, kazao je on.

Kačkavalj od kravljeg mleka je pod zaštitom države iako se sredinom 19. i početkom 20. veka, pravio od ovčijeg mleka.

„Ranije nije bilo tog drugog dogrevanja ili sušenja nego se to radilo ručno, rukama se stiskala baske da se istisne voda a negde posle drugog svetskog rada u proizvodnju je uvedeno to drugo dogrevanje kojim se temperaturom izvlači vlaga. Ranije se sve rukama gnječilo, presovalo. Ali je u suštini ostalo sve isto. Plasira se po celoj Srbiji, po Beogradu, Nišu, Pirotu. Mi nemamo ni neke velike količine da bi išli dalje“, kazao je on.

Organizatori ove manifestacije su dodelili i nagrade za najlepši štand na festivalu i najbolje predstavljanje sireva.

