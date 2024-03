Nadbiskup Nemet: Borimo se protiv prilika koje najbolje školovane ljudi masovno teraju iz Srbije

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet poručio je u Uskršnjoj poslanici da je Isusov uskrs događaj koji podstiče borbu protiv nasilja u društvu, korupcije i društvenih prilika koje najbolje, školovane ljude masovno teraju da napuste Srbiju.

„Ako tako nastavimo, Srbija će za 30 godina biti jadna, siromašna i po stanovništvu upola manja zemlja nego danas. I onda će kod nas sigurno pobediti smrt, a ne Uskrs“, istakao je nadbiskup Nemet, povodom Uskrsa koji se danas slavi po gregorijanskom kalendaru.

On je pozvao „sve koji ovde mogu nešto da učine, da stanu na stranu uskrsa a ne propasti, radosti i sigurnosti a ne nesigurnosti i straha koji uništavaju naša sela i gradove“

Govoreći o međunarodnim prilikama, nadbiskup je ukazao da je situacija slična kao u vreme kad je Hladni rat bio u svom najgorem izdanju i ukazao da i dalje besne mnogi ratovi.

„Naš glavni zadatak je naveštavanje radosne vesti o uskrsu. Zato što je uskrs promenilo budućnost svekolikog stvorenog sveta, a u njemu i čoveka. Nije ljudska slabost ta koji ima poslednju reč, nisu to ni greh ni prevara, nego Božji večni život. I ne bismo mogli da uništimo ovaj život čak i ako bismo sve iskorenili sa ove planete“, rekao je nadbiskup Nemet.

„Nije lako sve to prihvatiti… – a ovde može da pomogne samo dubina vere. Jer vera nam daje snagu da istrajemo na svom životnom putu, da ostanemo dobri u ovom zaraćenom svetu, a ne da sledimo primer onih koji više ne žele ili ne mogu da budu dobri…“, rekao je on.

„Svim katolicima i nekatolicima, svim ljudima koji traže dobro, pa tako i sebi, želim da uskrsli Hrist ojača u nama svaku inicijativu koja naš život čini lepšim i boljim i tako nas približava večnom životu uskrslog Učitelja“, naveo je nadbiskup Nemet.

Poželevši svima srećne praznike, on je „braći koja Vaskrs slave po julijanskom kalendaru, od srca poručio Hristos vaskrse – vaistinu vaskrse“.

Nemet: Patrijarh Porfirije nije protiv dolaska pape, to je tema za Sabor, Vučić apsolutno otvoren

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet izjavio je da poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije lično nema ništa protiv dolaska pape Franje u Srbiju i da mu je rekao da će o tome raspravljati Sabor SPC.

„Što se tiče pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije mi je odgovorio prošlog leta da će SPC razmatrati to pitanje“, rekao je nadbiskup Nemet, u intervjuu za današnji list Politika.

On je objasio da je juna prošle godine razgovarao sa patrijarhom, kada mu je rekao da želi da papa dođe u sklopu praznovanja stogodišnjice Beogradske nadbiskupije, koje počinje od sredine 2024.

„Razgovarao sam i sa predsednikom (Srbije Aleksandrom) Vučićem, njemu sam isto to rekao. Bio sam u Vatikanu i pozvao sam papu prvo usmeno, posle i pismeno da dođe u Srbiju. Papa mi je rekao da bi jako rado došao. Prošle godine, kada se vraćao iz Lisabona, rekao je da bi posetio i Kosovo. Kada sam pitao papu gde će prvo, u Zagreb ili Beograd, on je rekao da bi posetio i Beograd i Prištinu, to je njegov plan“, ispričao je nadbiskup Nemet.

Međutim, dodao je, ovih dana je dobio odgovor iz Vatikana da zbog zdravstvenog stanja pape Franje ne smeju da obećaju nikakve posete.

Na pitanje šta su mu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić rekli o eventulanoj poseti pape Frenje Srbiji, nadbiskup Nemet je rekao da je „Vučić apsolutno otvoren po tom pitanju, Dačić takođe“.

Nadbiskup Nemet je naveo da su odnosti Srbije i Vatikana trenutno sigurno najbolji od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

„U odnosu između Republike Srbije i Svete Stolice ja vidim diktaturu razuma i razumskog ponašanja. Siguran sam da taj odnos može biti još bolji“, rekao je nadbiskup Nemet.

Da bi papa došao u Srbiju, kako nalažu pravila, potreban je poziv lokalne katoličke zajednice, poziv državnih vlasti, ali je presudan stav SPC.

(Beta)

