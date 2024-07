Nemanja Starović: Rukovodstvo KP Kine posmatra razvoj na sveobuhvatan način

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Nemanja Starović izjavio je za Kinesku medijsku grupu (CMG) da su na nedavno održanom Trećem plenumu Komunističke partije Kine (KP Kine) usvojene smernice daljeg sveobuhvatnog razvoja u cilju efikasnog dostizanja drugog stogodišnjeg cilja koji podrazumeva izgradnju Narodne Republike Kine u veliku modernu socijalističku državu, u svim aspektima.

To je cilj koji je ambiciozan, ali i dostižan, i koji će Kina i kineski narod dostići do stogodišnjice uspostavljanja Narodne Republike Kine, dakle do 2049. godine, rekao je Starović.

On je dodao da rukovodstvo KP Kine posmatra razvoj na sveobuhvatan način koji ne razdvaja ekonomsku od socijalne dimenzije.

Ono što kineki model, zapravo, nudi čitavom svetu jeste taj sveobuhvatni razvoj koji je NR Kina dokazala u praksi, istakao je Starović.

Starović smatra da je najveći uspeh NR Kine u prethodnim decenijama bio upravo to što je uspela da ispuni svoj prvi stogodišnji cilj, a to je gotovo potpuno iskorenjivanje siromaštva.

Činjenica da je danas stopa siromaštva u Kini značajno ispod jednog procentnog poena, najbolje govori o tome kako je taj ambiciozni cilj na jedan efikasan način zapravo dostignut. To je rezultat koji je od nacionalnog značaja za Kinu, ali ima i svoj globalni značaj, budući da je time, zapravo, Kina dala najveći doprinos iskorenjivanju siromaštva u čitavom svetu, odnosno značajnom smanjivanju stope nejednakosti na globalnom planu, istakao je Starović.

(Beta)

