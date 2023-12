Nestorović o Zapadu: Oni se ne kriju da su nam neprijatelji

Nosilac izborne liste „Mi – Glas iz Naroda“ Branimir Nestorović ocenio je da Zapad „ne krije“ da je neprijatelj Srbije.

Nestorović je ocenio da zapadne zemlje ne interesuje formalno pravo.

„Ako mogu da proguraju formalno-pravno oni kažu to je super, a ako ne mogu opet je super. To je takva grupa ljudi, oni smatraju da nisu obavezni, oni ne moraju da poštuju dogovor, mi moramo. To je ta američka ekskluzivnost“, naveo je Nestorović.

On je kritikovao ministre Vlade Srbije koji govore o „prijateljima sa Zapada“.

„Izem ti takve prijatelje. Pored takvih prijatelja neprijatelji nam stvarno nisu potrebni“, naveo je Nestorović.

(Beta)

