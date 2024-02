NIN: I dalje bez istrage protiv bivšeg ministra zbog saobraćajne nesreće iz 2022. godine

Istraga protiv bivšeg ministra poljoprivrede, funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) i aktuelnog predsednika Fudbalskog saveza Srbije Branislava Nedimovića, koji je kolima udario motociklistu u septembru 2022. godine, nije pokrenuta ni godinu i po dana od nesreće, piše danas nedeljnik NIN.

Kako se navodi, Nedimović je saobraćajnu nesreću izazvao na raskrsnici ulica Pariske komune i Studentske (opština Novi Beograd), koja je regulisana semaforima. Skretao je levo i udario motociklistu kome je bilo zeleno svetlo i imao pravo prvenstva u odnosu na Nedimovića koji je tada bio ministar.

Prema policijskom izveštaju, u koji je NIN imao uvid i koji je poslat Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, za udes je odgovoran ministar, a motociklista je je zadobio teške telesne povrede.

U policijskom izveštaju konstatuje se da je obavešten i dežurni zamenik javnog tužioca Trećeg opštinskog javnog tužilaštva Marina Jevtić, koja, međutim, nije izašla na teren.

Kako navodi nedeljenik, u vreme kada su počeli da istražuju slučaj, predmet je u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu bio na nivou izveštaja, nema istrage niti krivične prijave.

Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević za NIN je rekao da je dužina zadržavanja predmeta apsolutno nedopustiva.

„To nije normalno, posebno kada su teške posledice saobraćajne nesreće. Normalno, optimalno vreme za podizanje optužnice je najviše dva do tri meseca. Ovakvi slučajevi se brzo rešavaju“, rekao je on i dodao da je tužiteljka bila obavezna da izađe na teren.

Kako navodi NIN, na nekoliko pitanja koja su poslali Upravi Tužilaštva nisu dobili odgovor, ali su dobili informaciju da je upotrebljen institut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportunitet.

Oštećeni G.R. za NIN je rekao da mu niko nije nadoknadio štetu „osim njega (Nedimovića), jer je zamolio čoveka da mu izađe u susret“.

„Rekao sam mu ako možete nešto finansijski da mi pomognete jer nisam radio devet meseci. On je rekao: ‘Da, da mogu’. Ali, dok ja nisam pitao, ništa mi nije dao“, rekao je G.R.

Upitan kako je došlo do toga da pristane na oportunitet G.R. je rekao da je dobio poziv da dođe i da zvanično da izjavu.

Tužilac Vukčević rekao je da oportunitet nije ispravno rešenje, da to nikako nije praksa, posebno kada su tako teške posledice.

„Tada se ne ide na institut odlaganja krivičnog gonjenja i taj tužilac koji je to prihvatio učinio je to izvan zakona. On je za razrešenje“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.