Novi okvir sankcija EU Rusiji zbog podrivanja ljudskih prava, civilnog društva i opozicije

Ministri spoljnih poslova Evropske unije su danas prihvatili novi okvir sankcija protiv odgovornih u Rusiji za kršenja ili zloupotrebe ljudskih prava, represiju civilnog društva i demokratske opozicije i podrivanje demokratije i vladavine prava.

Uz to je blokirana imovina medija „Vojs of Jurop“ (Voice of Europe) i dva privrednika povezana s tim ruskim portalom koji vodi „propagandne akcije protiv civilnog društva u EU i susednim zemljama, ozbiljno iskrivljujući i manipulišući činjenicama da bi opravdali i podržali agresorski rat Rusije protiv Ukrajine“, piše u saopštenju.

Savet EU je saopštio da je ta odluka na predlog šefa evropske diplomatije Žozepa Borela posle smrti opozicionog političara Alekseja Navaljnog u sibirskom zatvoru u februaru, „deo odgovora EU na ubrzanu i sistemsku represiju u Rusiji“.

„Šokantna smrt Alekseja Navaljnog bila je još jedan znak ubrzane i sistematske represije režima u Kremlju. On je, kao i drugi politički zatvorenici i žrtve, dao nadu demokratama i civilnom društvu u Rusiji. Nećemo štedeti napora da rusko političko rukovodstvo i vlasti pozovu na odgovornost, uključujući i kroz ovaj novi režim sankcija, usmeren na one koji ograničavaju poštovanje i krše ljudska prava u Rusiji“, rekao je Borel – piše u saopštenju.

Novi okvir sankcija uvodi trgovinska ograničenja na izvoz iz EU opreme koja bi mogla da se koristi za represiju, kao i opreme, tehnologije ili softvera namenjenog prvenstveno za korišćenje u informacionoj bezbednosti i praćenju ili presretanju telekomunikacija.

Savet je danas takođe doneo odluku da po novom režimu sankcioniše jedno pravno i 19 fizičkih lica.

Među njima je i Federalna kazneno-popravna služba Ruske Federacije koja upravlja ruskim zatvorskim sistemom, ozloglašenom zbog zlostavljanja političkih zatvorenika.

U spisku sankcionianih je i nekoliko sudija, tužilaca i drugih zvaničnika pravosuđa „koji su imali ključnu ulogu u zatvaranju i smrti Navaljnog, kao i u izricanju presude po politički motivisanim optužbama Olega Orlova, jednog od najpoštovanijih i najdugovječnijih ljudskih prava branilac u Rusiji, kao i dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022. godine Memorijalnog centra za odbranu ljudskih prava, i umetnica Aleksandra Skočilenko“.

Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, navodi se u saopštenju Saveta EU objavljenom na internet stranici.

(Beta)

