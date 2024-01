O’Brajan: Države Zapadnog Balkana se javno izjasnile da će zajedno raditi kako bi brže ušle u EU

Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejms O’Brajan izjavio je da su se sve države regiona Zapadni Balkan danas u Skoplju javno izjasnile da će raditi zajedno kako bi brže postale deo EU.

„Nikada do sada nismo videli plan poput EU Plana rasta za Zapadni Balkan. On ne kaže da se urade reforme koje će biti procenjivane kasnije, on kaže da ukoliko države naprave određene reforme onda će njihove kompanije i stanovnici imati četiri slobode koje ima Evropska unija vrlo brzo“, rekao je O’Brajan.

O’Brajan je u obraćanju uoči sastanka lidera Zapadnog Balkana i EU o Planu rasta za Zapadni Balkan, rekao da će sa predstavnicima država regiona Zapadni Balkan razviti praktične ideje koje će osloboditi ljude da razvijaju svoje ekonomije i praktične načine kako to uraditi.

„Pored svih političkih problema koje države regiona imaju, svaka vlada pristala je i sada se javno izjašnjava da će raditi zajedno kako bi njeni građani postali deo EU brže“, rekao je on.

(Beta)

