Obradović (Dveri): Narodnu stranku vidim u predizbornom bloku patriotske opozicije

Predsednik i poslanik pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da smatra da bi Narodna stranka Vuka Jeremića trebalo da se nađe u predizbornom bloku „državotvorne, suverenističke i patriotske“ opozicije, a ne prozapadne.

Obradović je za portal Danas kazao da za sledeće izbore na svim nivoima treba da dođe do programskog ukrupnjavanja u dve ili tri opozicione kolone – jedna u kojoj bi bile sve „suverenističke, državotvorne i patriotske“ opcije, dok prozapadna opozicija ne bi trebalo da se nađe, kako je ocenio, u više od dve kolone.

„Tako neće biti odliva glasova zbog veštačkog spajanja u jednu, ideološki heterogenu i nespojivu izbornu listu, već će doći do sabiranja glasova u logične ideološke kolone. Tako neće biti bacanja glasova ispod cenzusa, koji se posle preliju u dodatne mandate za vladajući režim. Verujem da će to izazvati i pojačani izlazak na birališta glasača koji su nezadovoljni aktuelnom vlašću, sve kao što je bio slučaj u Crnoj Gori“, rekao je on.

Predsednik Dveri je dodao da u u „državotvornom bloku patriotske opozicije“, pored stranaka s kojima njegova stranka već sarađuje, vidi i Narodnu stranku Vuka Jeremića.

„U državotvornom bloku patriotske opozicije pored Srpskog pokreta Dveri i našeg Patriotskog bloka, vidim pre svega Srpsku stranku Zavetnici, koaliciju NADA (NDSS-POKS), ali i Narodnu stranku, i brojne druge vanparlamentarne političke stranke, udruženja i istaknute rodoljubive intelektualce“, rekao je Obradović.

Upitan za izjavu predsednika poslaničke grupe Narodne stranke Stefana Jovanović da protesti „Srbija protiv nasilja“ ne smeju biti platforma za pripremu izborne kampanje jer su krenuli kao komemorativni skupovi zbog dve velike tragedije, Obradović je kazao da je legitimno da ih organizatori pretvore u svoju predizbornu kampanju, ali da onda to tako i treba da saopšte građanima.

„Ja sam pristalica dogovora u opoziciji oko svega: od protesta, preko izbornih kolona, do izbornih uslova, međusobnog nenapadanja i odbrane izbornih rezultata, ali za to su potrebne dve strane. Imam utisak da se prozapadna opozicija opredelila za prisvajanje i monopolizaciju protesta, preko kojih misle da mogu da naprave najbolju predizbornu kampanju jer drugih političkih aktivnosti van parlamenta i nemaju“, rekao je on.

Obradović je ponovio da je to legitimno, ali da ne vodi ka ispunjenju zahteva sa protesta, već ka njihovom iscrpljivanju u svrhe predizborne kampanje.

„Cilj treba da stoji potpuno drugačije postavljen: ako vlast ne ispunjava zahteve sa protesta više od tri meseca, jedino rešenje je totalna obustava rada, generalni štrajk, blokade institucija i saobraćajnica i opšta građanska neposlušnost. Sve drugo je gubljenje vremena i neće uroditi plodom. Izuzev ako nije cilj da se protesti razvuku do izbora i posluže prozapadnoj opoziciji isključivo u svrhu predizborne kampanje“, kazao je Obradović.

(Beta)

