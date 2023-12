Obradović (Srbija protiv nasilja): Autobusi na vodonik ne koštaju 1,5 miliona, uvode ih širom Evrope

Kandidat za gradonačelnika Beograda liste „Srbija protiv nasilja“ Vladimir Obradović izjavio je danas da autobusi na vodonik, za koje je ocenio da bi Beograd trebalo da ih nabavi, ne koštaju 1,5 miliona evra koliko je kazao predsednik Privremenog organa grada Aleksandar Šapić, već 600.000 evra.

Obradović je, odgovarajući na Šapićeve tvrdnje da tih autobusa nema u masovnoj proizvodnji jer „taj sistem nije zaživeo“, u saopštenju naveo da se autobusi na vodonik uvode u javni transport širom Evrope i da je Bratislava kupila 40, a Bolonja i Ferara 130 autobusa po ceni od 600.000 evra.

„Takođe je tačno da je EU donela odluku da se svi autobusi sa pogonom na dizel povuku iz upotrebe do 2027. godine, a da se autobusi na gas povuku do 2033. godine, te zato svi gradovi traže alternativna vozila za javni prevoz koja će biti u skladu sa ekološkim standardima“, dodao je on.

Obradović je ocenio i da Šapić, za gotovo polovinu mandata na mestu gradonačelnika Beograda, nije preduzeo nijedan potez da bi rešio „alarmantni problem javnog prevoza“, kao i da nije kupio nijedno novo vozilo, dok se trenutna vozila pale na ulicama, prepolovljavaju, uleću u bankine i ne ispunjavaju vozni red.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.