Obradović za Betu: Opozicija da se ukrupni u dve izborne kolone

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da bi na predstojećim vanrednim izborima opozicija trebalo da izađe u dve kolone – prozapadnu i suverenističku.

Obradović je agenciji Beta kazao da bi ukrupnjivanje opozicije u dve kolone doprinelo većem izlasku građana na glasanje.

„Opozicija bi trebalo da pokaže zrelost, ozbiljnost i odgovornost tako što će se ukrupniti u dve jasno profilisane ideološke kolone: jednu prozapadnu i drugu suverenističku. Birači će to znati da cene i podrže. Za sve one koji su protiv aktuelne vlasti najbitnije je da bi do smene vlasti došlo da na izbore obavezno izađu, glasaju protiv vlasti i opredele se za jednu od dve opozicione kolone koja im je ideološki bliža“, naglasio je predsednik Dveri.

Prema njegovim rečima, sve patriotski i državotvorno opredeljene opozicione snage trebalo bi da se ujedine u jednu zajedničku izbornu listu.

„Taj proces nacionalnog okupljanja već smo započeli predizbornom saradnjom između Srpskog pokreta Dveri i Srpske stranke Zavetnici, a uz podršku istaknutih srpskih intelektualaca na čelu s profesorima Milošem Kovićem i Ratkom Ristićem. Očekujemo da će nam se do raspisivanja izbora priključiti i druge parlamentarne i vanparlamentarne opozicione patriotske stranke, udruženja i ugledne javne ličnosti, kojima je Srbija na prvom mestu“, naveo je on.

Kazao je da se patriotski i državotvorno opredeljene opozicione snage zalažu za odbranu i očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, podršku opstanku Republike Srpske, ne u NATO i ne sankcijama Rusiji, podršku tradicionalnoj porodici i domaćim privrednicima i poljoprivrednicima.

„Verujemo da će nacionalno okupljanje i politika suverenizma postati presudni faktor za formiranje buduće vlasti na svim nivoima“, ocenio je Obradović.

Na pitanje Bete da li bi stranke desnice trebalo da se obavežu da posle izbora neće ući u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom (SNS), Obradović je rekao da je definicija opozicije da je za smenu vlasti i da želi da dođe na njeno mesto.

„To je i cilj Srpskog pokreta Dveri i našeg zajedničkog nacionalnog okupaljanja. Želimo smenu vlasti SNS-a na svim nivoima. Podjednako nam je važno koja će politika doći posle pada SNS-a s vlasti. Zato kandidujemo tu novu, suverenističku politiku, s novim ljudima na čelu koji do sada nisu bili na vlasti. Koliko nismo za sadašnju vlast – toliko smo i protiv povratka na bivši režim koji da je bio dobar ne bi naprednjaci ni došli na vlast“, kazao je.

Upitan da li je na beogradskim izborima moguća jedna opoziciona lista levice i desnice, Obradović je rekao da bi opozicija i na gradskim izborima trebalo da izađe u dve kolone.

„Pošto se i na prestoničkom nivou reflektuje ideološka podela na prozapadnu i suverenističku politiku, realno je da i na beogradskom nivou izbora imamo dve velike opozicione kolone kao i na republičkom i pokrajinskom nivou. Podela na levicu i desnicu je odavno prevaziđena, a ključna podela u savremenoj politici kod nas i u svetu jeste na globaliste i suvereniste“, smatra on.

Obradović je istakao da je veoma važno da se opozicija međusobno uvažava i ne vodi ratove.

„Bitno je da se tehnički organizujemo da zajedničkim snagama odbranimo izborne rezultate od bilo kakvih manipulacija od strane vlasti, kao i da pozovemo građane da izađu na izbore u što većem broju kako bi došlo do preko potrebnih političkih promena. A neka glasaju za one u opoziciji koji su im ideološki bliži, odnosno za onu politiku koju žele da vide na vlasti u budućnosti“, zaključio je Obradović.

