Opozicija složna u odluci da ne podrži predlog za sastav nove Vlade Srbije

Predstavnici opozicionih poslaničkih grupa u prvim reakcijama na ekspoze koji je izneo mandatar Đuro Macut saopštili su da neće podržati predlog za sastav nove Vlade Srbije i ocenili da se ne radi o novom kabinetu, već isključivo o rekonstrukciji starog.

Predsednik Poslaničke grupe „Ekološki ustanak“ Aleksandar Jovanović je naveo da ga današnji predlog „više podseća na raspali sekend hend nego na novu Vladu“, jer tu „nema ništa novo“.

On je upitao mandatara i predloženog ministra prosvete kako misle da vode dijalog o kojem pričaju kada je bezbednost učenika i studenata neprestano ugrožena a provladini mediji ih neprestano vređaju.

„Kako mislite da vodite dijalog? Tako što studente gazite džipovima i udarate ih motkama po glavi? Mediji optužuju opoziciju i studente da su ustaše, da prete silovanje i ubijanjem dece… Ogroman je pritisak na svakog čoveka, i na vlast i na opoziciju, na studente i svakog pojedinca. Ako neko izgubi glavu, ko će da bude kriv za to?“, upitao je Jovanović.

Jovanović je kritikovao tvrdnje predstavnika vlasti da studenti i opozicija ruše državu i da ne poštuju institucije i dodao da je pravo rušenje države onda kada Vlada Srbije obriše status spomenika kulture za zgradu srušenog Generalštaba u centru Beograda.

Poslanik pokreta „Mi-glas iz naroda“ Branko Pavlović rekao je da poslanici tog pokreta neće podržati novu Vladu, odnosno da će glasati protiv.

Komentarišući ekspoze koji je izneo mandatar, Pavlović je upitao da li u korist Srbije ide to što prodaje Generalštab da bi stranci zidali hotel i da li je odbrana Srbije to što je Komercijalna banka prodata strancima.

„Mi nismo u NATO, ali imamo jaku saradnju sa njima. Mi nismo uveli sankcije Rusiji ali kao da jesmo. Je l’ to u interesu Srbije? Da li je Dragan Šutanovac kao predlog za ambasadora u Vašingtonu odbrana Srbije? Je l’ to ono što građani očekuju kad se kaže odbrana Srbije?“ upitao je on.

Pavlović je upitao Macuta i predložene kandidate za ministre šta će Srbija da radi ako dođe do hapšenja predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Predsednik poslaničke grupe Pokret radnika „Sloga – Struka“ Željko Veselinović ocenio je da ovo nije nova već rekonstruisana Vlada koju je predsednik Aleksandar Vučić najavio još pre šest meseci i dodao da njegove kolege neće podržati izbor te Vlade.

„Ključna ministarstva su zadržali isti ljudi, neki su samo promenili pozicije a imamo i neke koji više nisu ministri“, rekao je on.

Veselinović je rekao da o mandataru Macutu ne zna „apsolutno ništa“ ali da mu je žao što Srbija gubi dobrog lekara a dobija još jednog političara.

„Dobri lekari u politici ne uspevaju, imamo primere Danice Grujičić i Zorana Radojičića“, rekao je on i dodao da Macut nema političko iskustvo i kao nestranačka ličnost neće moći da utiče na mnoge važne procese.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić zatražio je da se duplira vreme za raspravu o novoj vladi, ali je taj predlog odbijen sa 158 glasova.

(Beta)

