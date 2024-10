Otvoreni parlament: Prisustvo sednicama obaveza svih poslanika, kvorum ne sme biti alat za obračun

Inicijativa Otvoreni parlament upozorila je večeras da je prisustvo sednicama Skupštine Srbije obaveza svih poslanika i da kvorum ne sme da bude „alat za obračun sa poslaničkim grupama ‘protivničke’ strane, niti sredstvo za demonstraciju moći“.

Današnja sednica Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu je bio opozicioni predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora, nije počela u predviđenih 10 sati, pošto nije bilo kvoruma jer se poslanici vladajuće većine nisu evidentirali u sistem.

Sednica je počela u 11 sati, na „molbu“ predsednice parlamenta Ane Brnabić poslanicima vlasti da obezbede kvorum.

Otvoreni parlament je, u objavi na društvenoj mreži Iks (X), poslanike vlasti koji su bili u skupštinskoj sali, ali se nisu evidentirali, nazvao „Šredingerovim poslanicima“.

Austrijski fizičar Ervin Šredinger (1887-1961) autor je „misaonog eksperimenta“ nazvanog „Šredingerova mačka“ prema kojem, zavisno od nasumičnih događaja na nekom nedostupnom mestu posmatrač ne zna da li nešto postoji ili ne, te je, pre no što to potvrdi, ispravno da smatra da to „istovrememo i postoji i ne postoji“, iako je to apsurd.

„Kvorum se ne broji ‘ručno’, vizuelnim pregledom prisutnih poslanika, već elektronski, tako što narodni poslanici ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Tako je moguće dobiti Šredingerove poslanike – koji fizički jesu tu, ali pošto njihove kartice nisu vidljive elektronskom sistemu – oni za Skupštinu nisu tu“, navodi se u objavi.

Ta inicijativa navodi i da je iz ukupnog broja „Šredingerovih poslanika“ jasno da njihovo postojanje nije pitanje slučajnosti i greške, jer je dovođenje plenuma u pitanje praktično najavljeno ranije.

„Otvoreni parlament je prošle nedelje upozorio da je prisustvo sednici obaveza narodnih poslanika, nakon što je predsednik najveće poslaničke grupe (Milenko Jovanov, Srpska napredna stranka) najavljivao moguće uskraćivanje kvoruma. Jutros su se njegove najave ostvarile“, dodaje se u objavi.

(Beta)

