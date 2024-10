Petković: Mučan razgovor sa Bisljimijem, Srbija neće dozvoliti da bude isprovocirana

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je danas u Briselu imao mučan razgovor sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem, ali da Srbija ostaje opredeljena za mir i neće dozvoliti da bude isprovocirana.

Petković je nakon nove runde dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača srpskim medijima kazao da je na sastancima u Briselu nastavio da insistira na formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO) jer je to korak od suštinske važnosti za život Srba na Kosovu.

„Što se tiče sporazuma iz Ohrida, Beograd će ispuniti sve obaveze koje je prihvatio kao što je do sada ispunjuvao. Međutim postoji problem kada vi imate Sporazum iz Brisela gde se u njemu traži formiranje ZSO koji vi 11 godina ne želite da sprovedete. Onda to dokazuje da vaša strana nije spremna da bilo šta primeni“, kazao je on.

Petković je kazao da je posrednik Evropske unije (EU) Miroslav Lajčak, sa kojim je imao odvojeni sastanak i trilateralni sastanak zajedno sa Bisljimijem, najavio da će do kraja godine strane pozvati na još jednu ili dve runde dijaloga i da će se Srbija odazvati na svaki poziv.

„Pokušao sam da razgovaram o nastavku sprovođenja deklaracije o pronalaženju nestalih osoba jer je Beograd spreman na saradnju oko tog pitanja, ali je Priština imala svoje komentare i pokušava da zaustavi proces jer očigledno ne želi da se bavi tim pitanjem“, kazao je Petković.

Naveo je da je Lajčaku predočio i to da Priština krši sopstvenu odluku o ukidanju zabrane uvoza srpske robe jer stotine kamiona čeka na prelazu Merdare i da Bisljimi ne želi da razgovara o inicijativi koju je Beograd pokrenuo o usklađuvanju veterinarskih sertifikata.

„Tu je i kršenje sporazuma o zvaničnim posetama, ali i poseti uhapšenim Srbima koji su u kazamatima po Prištini. Bisljimi navodi da se neće dogovarati dok ja ne prestanem da pričam o teroru koji (premijer Kosova Aljbin) Kurti nastavlja da vrši nad srpskim narodom“, kazao je Petković.

Sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bisljimija, sa posrednikom Evropske unije (EU) Miroslavom Lajčakom, završen je nešto pre 17 časova.

Prethodno su Petković i Bisljimi odvojeno razgovarali sa Lajčakom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.

EU je ranije saopštila da će tema razgovora biti primena Sporazuma o putu ka normalizaciji između Kosova i Srbije, iz februara 2023. godine i njegovog Implementacionog aneksa iz Ohrida, iz marta iste godine.

(Beta)

