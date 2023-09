Plenković predstavio novi paket mera pomoći građanima, snižene cene za još 30 proizvoda

Premijer Hrvatske Andrej Plenković predstavio je danas u Zagrebu novi paket mera za zaštitu građana i preduzetnika od inflacije koji predviđa ograničenje cena za još 30 proizvoda i novčanu pomoć za penzionere s primanjima nižim od 700 evra.

„U sklopu novog paketa mera, od 1.oktobra pa idućih šest meseci cena struje ostaje ista za građane, privredu i i institucije, za šta država izdvaja 288 miliona evra“, rekao je premijer.

On je dodao da se to ne odnosi na velike privredne subjekte budući da je tržišna cena struje pala, ali će i njima biti subvencionirana ukoliko dođe do značajeg poskupljenja.

Uz penzionere, jednokratnu novčanu pomoć će dobiti i korisnici dečjeg dodatka.

Novim merama ograničavaju se cene još 30 proizvoda. Ograničene cene suncokretovog ulja (1,72 evra), brašna (0,80 centa), UHT mleka s 2,8 odsto mlečne masti (0,98 centi), belog šećera 1 kg (1, 33 evra), celog pileta po kilogramu (3,32 evra) i svinjskog mlevenog mesa po kilogramu (4,11 evra) iz prethodnog paketa i dalje ostaju na snazi.

Novim merama se, među ostalim, ograničavaju cene riže 2, 29 evra za kilogram, svežih jaja M razreda 2, 45 evra, svinjskog vrata bez kosti 5,49 evra, junećeg vrata s kosti 6, 99 evra, jogurta u čaši i flašici – 40 centi.

Takođe su ograničene cene standardnog troslojnog toaletnog papira od deset rola na 2, 99 evra, standardnih higijenskih uložaka po komadu na 0, 25 centi i standardne pelene po komadu 0,30 centa.

Novi paket mera je vredan 464 miliona evra, a postojeći 551 milion evra.

(Beta)

