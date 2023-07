Počeo muzički festival Egzit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu

Kapije muzičkog festivala Egzit (Exit) otvorene su večeras u 19 sati na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

Festival traje do nedelje, 9. jula, a organizatori su saopštili da očekuju posetu više od 200 hiljada ljudi.

Na ovogodišnjem Egzitu nastupiće, između ostalih, The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan i Burak Yeter.

Celokupan program može se pogledati na zvaničnom sajtu festivala exitfest.org.

Kapije Egzita otvaraju se svakog dana u 19 sati a zatvaraju u 3 sata ujutro, nakon čega nije moguće ući na festival, a u toku jedne večeri posetioci mogu na festival ući samo jednom i dužni su da kod sebe uvek imaju neki od ličnih dokumenata.

Organizatori su upozorili da ulaze na festival kontroliše i policija, kako bi se izbeglo unošenje zabranjenih predmeta i supstanci na festival.

Na Petrovaradinskoj tvrđavi će tokom festivala biti postavljeni bilbordi sa preciznom mapom festivala i svih bina, info pultova, hitne pomoći i slično.

Flajere sa mapom festivala i satnicama posetioci mogu pronaći i na info pultovima, kao i kod promotera.

Egzitov kamp i ove godine će do 11. jula biti smešten na novosadskoj plaži Štrand, uz Dunav.

I ove godine uvedene su posebne linije vozova na relaciji Beograd – Novi Sad, pa su pored više od 30 redovnih dnevnih polazaka, organizovani i dodatni, a svi vozovi staju na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini Tvrđave.

Egzitova kartica za plaćanje je i ove godine zvanično i jedino sredstvo plaćanja za plaćanje pića, hrane i ostalih proizvoda na festivalu i biće dostupna na svim uplatnim mestima na festivalu i u kampu, a novac na tu karticu je moguće uplaćivati gotovinski ili platnom karticom, dok je nepotrošeni novac moguće povratiti na odgovarajućim festivalskim blagajnama.

Na festivalu će sve vreme dežurati i ekipe hitne pomoći, a postojaće i štandovi za psihološku podršku posetiocima, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.