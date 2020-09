CLS: Beogradski metro i voz prijavio paradoksalnu dobit od 23,6 miliona dinara

Centar za lokalnu samoupravu saopštio je da je JKP „Beogradski metro i voz“ za 2019. godinu prijavio dobit od 23,6 miliona dinara i da će taj izveštaj biti usvojen na sednici Skupštine Beograda u ponedeljak.

„Da li to Beogradjani već imaju metro, koji pritom posluje profitabilno, a da to ni ne znaju? Politika gradskih vlasti da svako JKP mora iz političkih razloga da prikaže dobit, dovodi do ovakvih paradoksalnih situacija“, navodi se u saopštenju.

Naglašeno je da svrha javnih komunalnih preduzeća nije da po svaku cenu ostvaruje stvarnu ili fiktivnu dobit, već da gradjanima pružaju najkvalitetniju javnu uslugu po pristupačnim cenama.

(Beta)

