Lazović za Betu o Evroprajdu, Kosovu, Rio Tintu

Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd izjavio je danas da taj pokret „apsolutno“ podržava Evroprajd i da će na tu manifestaciju doći delegacija Zelenih evroposlanika.

„Ne samo da ćemo ići, već će velika delegacija evroposlanika Zelenih biti naši gosti i mi kao zeleno-leva politička organizacija smatramo da su svi ljudi rodjeni jednaki, da imaju ista prava koja im moraju biti omogućena kroz različite životne oblasti“, kazao je Lazović za agenciju Beta.

On je dodao da će taj pokret pripremiti i poziv svim političkim organizacijama da bi se pokazalo da u Srbiji Ustav i zakoni važe za sve jednako i da svako ima pravo da izražava svoje različitosti na koji god hoće način.

Upitan kako komentariše izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o pregovorima Beograda i Prištine u Briselu, Lazović je rekao da je glavni problem s pregovorima taj što niko nema informacije o čemu se zapravo pregovara.

„Vučić ode u posete Briselu i to traje i onda prepriča svoju verziju kako je nešto trajalo osam sati, ali šta je trajalo osam sati, šta je naša strana ponudila, pa je ona druga odbila i obrnuto. Mi nemamo okvir za pregovore da bismo o njemu mogli da se izjasnimo“, smatra on.

Lazović je rekao da će Ne davimo Beograd učestvovati na skupštinskoj sednici o Kosovu, jer opozicija mora da ima mesta u svim važnim državnim procesima.

„Najmanje što može da se uradi jeste da se obaveste gradjani o tome šta se dešava. Mora se napraviti situacija da i Srbi i Albanci mogu da žive dobro“, ocenio je on.

Takodje je rekao da je priča o Rio Tintu samo bila „skrajnuta“ do završetka izbora i da će sada da se nastave istraživanja i pripreme za radove, jer tako veliki projekat neće stati tek tako, posebno što Rio Tinto ima saveznika u vlasti.

„Na skupštinskim zasedanjima smo mogli da vidimo da Srpska napredna stranka (SNS) vrlo otvoreno govori o tome da oni žele Rio Tinto u Srbiji. Priča oko Rio Tinta je samo malo zakočena jer su gradjani protestovali, ali da SNS ispunjava želje gradjana, ne bi bio toliko loš, ali SNS ispunjava želje investitora, jer je sa njima u dogovoru“, kazao je Lazović.

Lazović je rekao i da je odnos medju opozicijom bolji nego ranije, ali da će saradnja sa drugim strankama da se svede na tehničku.

„Očekivao bih nastavak dobrih odnosa medju opozicijom, čak iako ideološki opozicija nije slična, ali tehnički deo saradnje očekujem da se nastavi. Postojao je dogovor opozicije, pre sastanka Vučića i (lidera Stranke slobode i pravde Dragana) Djilasa, kako da se nastavi dalje i on (Djilas) ga je prekršio i sad se nalazimo u vakumu. Čini mi se da u Beogradu postoji velika šansa za smenu vlasti, a naredni izbori to mogu i da završe“, rekao je on.

(Beta)

