Obradović (Dveri): Strane firme u Srbiji favorizovane u odnosu na domaće

Predsednik Dveri Boško Obradović ocenio je danas da su strane firme u Srbiji favorizovane u odnosu na domaće, a da se radnici u tim stranim firmama suočavaju sa brojnim problemima o kojima se ćuti.

„Strane firme u Srbiji su zaštićene kao beli medvedi, njima se klanjaju svi, od predsednika Srbije do predsednika opština, daju im se sve subvencije, poreske olakšice i oprema im se kompletna komunalna infrastruktura. To isto ne dobijaju domaći preduzetnici“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Čačku.

On je dodao da Dveri nisu protiv stranih investicija, već da su samo protiv tretiranja domaćih radnika kao jeftine radne snage.

„Smatramo da strane kompanije treba da obezbede ista ona radnička i sindikalna prava kakva radnici imaju u njihovim zemljama, kao i poštene plate, a ne da dolaze u Srbiju samo zato što im naša vlast poklanja radnu snagu kao ‘roblje'“, rekao je Obradović.

On je dodao da sličnih problema ima i u domaćim firmama ali da strane kompanije dobijaju ogromne subvencije od države i nad njima mora da se vrši mnogo veći inspekcijski nadzor nego što je to radjeno do sada.

Obradović je rekao da je nemačka firma Forverk, koja je otvorena pre dve godine u Čačku dobila od Grada besplatno zemljište na kome je izgradjena firma, kao i besplatno komunalno opremanje, a jedna od ulica u Čačku dobila je i ime po njenom vlasniku.

„Forverk od početka ne poštuje ugovorene obaveze, obećano je zapošljavanje mnogo više radnika, zagadjuje se životna sredina prljavim tehnologijama, vrši se mobing radnika, radnici dobijaju povrede na radu, vrši se stranačko zapošljavanje“, rekao je Obradović.

Dve bivše radnice Forverka – Jelena Glišović i Jelena Milić rekle su na istoj konferenciji da je nedavno oko 100 radnika te firme dobilo otkaz, bez otkaznog roka, medju kojima su i njih dve.

Jelena Glišović je rekla da je u Forverku radila godinu dana i da je doživela više neprijatnosti, da je imala povrede na radu, zbog kojih nije mogla da radi više od meseca dana, a u to vreme joj je isplaćivano 65 odsto od zarade.

Ona je dodala da je jedan od poslodavaca „primorao“ da potpiše izjavu da posao nije obavila dobro, što je ona i uradila strahujući da će izgubiti posao ako to ne uradi, iako je znala posle godinu dana rada kako i šta treba da radi i da je kasnije ta njena izjava zloupotrebljena.

Jelena Milić je rekla da je na poslu zadobila više opekotina, zbog loše zaštitne opreme, ali nije išla na bolovanje i nastavila je da radi.

Ona je dodala da joj je otkaz uručen 15 minuta pred završetak radnog vremena i da je otkaz dobila kao tehnološki višak.

Prema rečima bivših radnica njihove plate u Forverku su po ugovoru bile oko 48.000 dinara, ali su im odbijali za organizovan prevoz i ishranu u firminoj kantini, tako da su dobijale oko 40.000 dinara mesečno.

O otkazu u Forverku ranije je govorila još jedna bivša radnica – Ivana Zarić, majka dvoje dece predškolskog uzrasta koja je na konferenciji za novinare saopštila da je dobila otkaz dok je bila na bolovanju zbog kovida-19.

(Beta)

