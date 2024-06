Popov (Centar za regionalizam): Za srpsku vlast svako ko radi na normalizaciji sa Kosovom je izdajnk

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov izjavio je danas u Beogradu da srpske vlasti ne dozvoljavaju ostalim nivoima društva da rade na normalizaciji sa Kosovom.

Komentarišući pozive srpskih zvaničnika da festival „Mirdita, dobar dan“ bude otkazan, Popov je rekao da je to upozorenje i svima ostalima koji sarađuju sa Kosovom.

„Svako ko pokuša mimo njih da normalizuje odnose on je izdajnik ili ustaša. Jedino oni imaju pravo da vode neki dijalog, a komunikacija između društava im ne odgovara zato što onda idemo mimo toga šta oni zapravo rade iza zavese. Tako oni ispadaju veliki borci za srpski narod“, rekao je on na panel diskusiji „Kosovo i Srbija i kako do mira na Zapadnom Balkanu“.

Festival „Mirdita, dobar dan“ trebalo je da bude održan u Beogradu od 27. do 29. juna, ali je program od 28. juna pomeren na ostale dane, jer se tada obeležava verski i državni praznik Vidovdan, u znak sećanja na bitku na Kosovu gde su se 1389. godine sukobile srpska i turska vojska.

Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je danas da se politika Srbije od 2017. intenzivno gradi na poziciji da srpske vlasti misle da oni kreiraju novi srpski identitet.

„Zbog toga njima smeta Mirdita na Vidovdan“, rekao je Janjić iz Foruma za etničke odnose i dodao da je reč o krizi identiteta.

Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i socijalnu teoriju rekao je da su pre sredine 19. veka Srbi Albance percipirali prijateljski.

„Tek nakon toga to postaje teritorijalno i nacionalno pitanje“, rekao je i dodao da zapravo postoji mit o kosovskom mitu, te da o Kosovskom boju postoji više verzija od kojih su mnoge i sa albanske strane i da ih je prikupio Vuk Karadžić.

O kosovskom mitu, naveo je, postoje zapisi u manastirima, te je to prvenstveno hrišćansko pitanje gde su Lazar i vojska hrišćanski mučenici, a da nije istaknut nacionalni element.

Bivši predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je na panelu da je priča o nacionalnom identitetu na ovim prostorima podložna dnevnoj politici i manipulaciji.

„Sloboda govora i izražavanja u Srbiji ne postoji. Da bi je bilo treba postojati sloboda medija, sloboda medija ne postoji nego samo konkurentske propagandne mašine“, rekao je on.

(Beta)

