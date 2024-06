Premijer Slovačke u bolnici glasao na evroizborima, optužio Zapad za napetost s Moskvom

Premijer Slovačke Robert Fico, ranjen u nedavnom atentatu, objavio je danas sliku kako u bolnici glasa na izborima poslanika Evropskog parlamenta i ponovo optužio Zapad da podstiče napetost u odnosima s Rusijom.

Fico, koji je naklonjen ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i protivi se vojnoj pomoći Kijevu, pogođen je sa četiri metka 15. maja dok je pozdravljao svoje pristalice u mestu Handlova.

„Glasao sam u bolnici“, rekao je 59-godišnji Fico na Fejsbuku uz sliku kako glasa stojeći, naslonjen na štaku.

„Potrebno je izabrati članove Evropskog parlamenta koji će podržati mirovne inicijative, a ne nastavak rata“, rekao je Fico.

On je uz to kritikovao to što su države Zapada što su ove ndelje dozvolile Ukrajini da oružjem dobijenim od njih napada ciljeve na ruskoj teritoriji.

Ocenio je da je to dokaz da „velike zapadne demokratije ne žele mir, već povećanje napetosti u odnosima s Ruskom Federacijom, što se i dešava“.

Fico je ponovio obećanje da neće uvući Slovačku u „takve vojne avanture“.

Slovačka na evro-izborima treba da izabere svojih 15 poslanika za Evrposki parlament u kojem je ukupno 720 članova iz država EU. Višednevni izbori se završavaju sutra kada će glasati građani većine država.

(Beta)

