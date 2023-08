Protest u Novom Sadu: Solidarnost sa građanima Bačke Palanke i protestom protiv Novog Sada na vodi

Građani Novog Sada su večeras, na desetom po redu protestu protiv nasilja, izrazili solidarnost sa građanima koji protestuju u Bačkoj Palanci zbog pogibije dečaka od strujnog udara, kao i sa protestom zbog izgradnje „Novog Sada na vodi“.

Meštani Bačke Palanke protestuju danima ispred zgrade lokalne opštine zbog smrti dečaka (13) koji je poginuo od strujnog udara iz kabla koji je pao u nevremenu koje je pogodilo taj grad 19. i 21. jula, a koji nadležne službe, kako tvrde građani, nisu uklonile uprkos brojnim pozivima.

Oko 200 građana okupilo se večeras oko 19 časova u centru grada, ispred mesta na kojem se nalazilo drvo koprivića, koje je bilo staro oko 150 godina i predstavljalo je spomenik prirode, a koje je takođe stradalo u pomenutom nevremenu.

Petar Holik iz Građanskog pokreta Bravo podsetio je na sve zahteve koji se od maja ponavljaju na svim protestima i rekao da vlast nije ispunila niti jedan od njih.

„Dok nama mesecima prete, ruše i uništavaju sve pred sobom, i završavaju prljave poslove za kriminalne klanove, povlašćenu bratiju i odabrane investitore. Pred nama nestaje Novi Sad kakav poznajemo i volimo“, rekao je Holik.

Građani su potom prošetali do Skupštine grada, gde su na ulazna vrata u zgradu Skupštine grada Novog Sada zalepili letke „Skupština Novog Sada – vlasništvo Galensa“.

Galens je građevinska kompanija koju opozicione partije i pojedine nevladine organizacije optužuju da ima privilegovan status u investitorskim projektima u Novom Sadu.

„Poručujemo gradskoj vlasti, niste sve ljude potkupili, ucenili, uplašili i sludeli. Neki od nas su izabrali otpor i borbu. Bićemo svugde gde su ljudi spremni da se bore. Vama je stalo do privilegija, a nama do slobode. Pobeda će biti naša, otpor do kraja“, rekao je Holik.

On je govorio i o odluci o izradi Plana generalne regulacije za prostor između primarnog odbrambenog nasipa i Ribarskog ostrva, odnosno projekta „Novi Sad na vodi“, koji je Skupština grada usvojila prošle nedelje.

„Tom odlukom je Novi Sad, uprkos mnogobrojnim protivljenjima stručnjaka iz više oblasti, Društva arhitekata Novog Sada, aktivističke zajednice i građana, ušao u finale procesa započetog donošenjem Generalnog urbanističkog plana, sa jasnim ciljem da se omogući realizacija elitnog stambeno-poslovnog kompleksa ‘Novi Sad na vodi'“, naveo je Petar Holik.

Opozicija i ekološke organizacije smatraju da će tim projektom biti uništen zeleni pojas uz Dunav u blizini Ribarskog ostrva i Šodroša, rukavca Dunava, kao i da će biti ugrožena odbrana grada od poplava, jer se planira i izmeštanje nasipa.

Građani su večeras na protestu nosili transparente „Zločin prema gradu = zločin prema ljudima“, „Hoću park, neću beton“, „Ovde stanuje zločin“, „Nijedna mrtva više – stop femicidu“ i „Ne NSH2O“.

Organizatori protesta u Novom Sadu su Narodna stranka, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, GP Bravo, Nova – Da se struka pita, Zajedno, Pokret za preokret, Pokret slobodnih građana, Srbija centar (SRCE), Zeleno – levi front, Omladinsko-studentska akcija – OSA, Most solidarnosti, a sada i Narodni pokret Srbije.

Organizatori su građane pozvali na protest i idućeg petka, 18. avgusta.

(Beta)

