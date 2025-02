Pušteni uhapšeni novosadski opozicionari

Odbornici u Skupštini grada Novog Sada Vladimir Vrsajkov (SSP) i Srđan Đurić (PSG), kao i sekretar odborničke grupe Bravo Brajan Brković, pušteni su danas iz pritvora u kojem su bili od juče.

Pušten je i poslanik Narodnog pokreta Srbije u Skupštini AP Vojvodine Predrag Dragojević, koji se jedini tereti za krivično delo – napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Oni su uhapšeni nakon jučerašnjeg protesta ispred Skupštine grada Novog Sad, nakon što im je omogućeno da uđu u gradski parlament, nakon čega su demonstranti gađali policiju jajima, brašnom, crvenom farbom, jogurtom i toalet papirom.

Vrsajkov je nakon puštanja saopštio da je izašao iz „nelegalnog i nepravednog“ pritvora i da nastavlja borbu studenata i građana za slobodne institucije.

Dodao je da ga je policija uhapsila kao da je ozloglašeni kriminalac, i to pred njegovom maloletnom decom.

„To je ona ista efikasna policija koja već 11 meseci ne može da privede znamenite Kucu i Macu koji su me prebili u centru Kaća“, naveo je Vrsajkov.

Brković je nakon izlaska novinarima poručio da je zadobio lakšu telesnu povredu nastalu tako što ga je policajac šutnuo.

„Intervencija policije juče ispred skupštine je bila prekomerna upotreba sile. Ne znam da li ima još povređenih, ja sam zahtevao da me pregledaju, lekar specijalista me je pregledao i ovo uneo u zapisnik“, dodao je on.

Ocenio je i da nije u redu „da vas neko bije, a onda pozove u skupštinu da razgovarate“.

Brković i Đurić treba da se 25. marta jave kod sudije.

(Beta)

