RTS o zahtevu dela opozicije: Nerazumevanje rada medija

Kolegijum Radiotelevizije Srbije (RTS) ocenio je danas da zahtev dela opozicije za veću zastupljenost u Informativnom programu Javnog servisa „nije jednostavno ozbiljno prihvatiti zbog obilja neistina, kontradiktornosti i očiglednog nerazumevanja rada medija“.

Reagujući na zahtev koji su juče na pisarnici zgrade Radiotelevizije Srbije predali predstavnici stranaka koje tehnički organizuju proteste „Srbija protiv nasilja“, Kolegijum Javnog servisa je ocenio da „čim zamirišu izbori, počne ‘sezona lova’ na RTS“.

„Teško je i razumeti, a kamoli sprovesti u delo zahtev za uvođenje dodatnih debatnih emisija, ali u kojima neće obavezno biti predstavnika ‘druge strane’. Ili krojenje programske šeme ‘lenjirom’ u vremenu kada je taj posao dignut na nivo nauke. Šta tek reći za procentualnu raspodelu medijskog prostora na osnovu izbornih rezultata“, stoji u saopštenju Kolegijuma RTS.

Ocenjuje se da zahtevi dela opozicije „nisu mešanje u uređivačku politiku Javnog servisa već potpuno preuzimanje uređivačke politike u koju se uredništvo više ‘ne meša’, već posao radi po diktatu stranaka“.

„Neki zahtevi su nam nejasni. U debatnim emisijama na RTS opozicija je do sada dobijala 50 odsto prostora, a sada se traži da se to svede na 20 ili 30 odsto. I da se 70 do 80 odsto prostora predviđenog za političke stranke izdvoji za vladajuću koaliciju, koja je i sama bila glasna u takvom zahtevu, te možemo reći da je o tom pitanju postignuto jedinstvo vlasti i opozicije“, naveo je Kolegijum RTS.

Najavu dela opozicija da će organizovati nove proteste ispred zgrade Radiotelevizije Srbije dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, Kolegijum Javnog servisa je ocenio kao „neprimeren pritisak koji, nažalost, ne primećuju ni domaća novinarska udruženja, ali pre svega ni komisije koje u predizborno vreme u Srbiju šalje EU i kojima je letak u dvorištu jedne televizije veće zlo od nasilnog upada u RTS“.

„Zatečeni smo saznanjem da su se zahtevi organizatora protesta, za koje su do juče govorili da ih je narod spontano organizovao, koji su se iz subote u subotu javno kleli da od njih neće odstupiti ni za milimetar, preko noći sveli na jedan jedini zahtev – da im se ‘otvori prostor’ na RTS u skladu sa njihovim potrebama, a na osnovu izbornih procenata. Te da će se ubuduće svi protesti odvijati pred zgradom Javnog servisa u Takovskoj ulici, iako na tom mestu i u toj zgradi nije nastao niti je podstican nijedan problem zbog kojeg su protesti pokrenuti“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da „ni domaća udruženja novinara, ni Komisije EU u Srbiji, ni republički tužilac ne reaguju na obećani linč ljudi iz RTS“.

„Ne razumemo potrebu da se zakazuje nasilno upadanje u zgradu RTS ako upravo oni koji to traže bivaju pozivani u političke televizijske debate, ako se njihovi skupštinski nastupi prenose uživo, a izjave emituju u centralnim informativnim emisijama. Može se uvažiti to da se ne pojavljuju onoliko često koliko oni misle da zaslužuju, ali slutimo da ni unutar svojih stranaka i koalicija o tom pitanju nemaju jedinstven stav. U zbiru, pojavljuju se jednako koliko i predstavnici vladajućih stranaka, osim ako se svaki nastup ljudi iz državne administracije ne ‘knjiži’ vladajućim strankama“, piše u saopštenju Kolegijuma RTS.

Deo opozicionih parlamentarnih stranaka koje tehnički organizuju proteste „Srbija protiv nasilja“, juče je od Radio-televizije Srbije (RTS) zatražio da u informativnim emisijama tog javnog servisa budu proporcionalno zastupljene sve opozicione poslaničke grupe u skupštini Srbije.

Zahtev su predali poslanici Demokratske stranke, Ekološkog ustanka, Zajedno, Zeleno-levog fronta, Narodnog pokreta Srbije, Novog lica Srbije i poslaničke grupe Pravac Evropa.

Te stranke su navele da je nužno da zastupljenost opozicije ne bude manja od 20 odsto u Jutarnjem programu, Prvom dnevniku, Beogradskoj hronici, emisiji OKO, Drugom dnevniku, emisiji Takovska 10 i svim drugim sadržajima koji su informativnog i društveno-političkog karaktera.

