Rubio: SAD ostaju u NATO-u, ali svi treba da izdvajaju pet odsto BDP-a za odbranu

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas u Briselu da će SAD ostati u NATO-u, ali da je neophodno da alijansa bude sposobnija i da zato sve članice treba da povećaju izdvajanja za odbranu na pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Po dolasku na dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova članica NATO-a, na kojem učestvuje prvi put, Rubio je rekao da administracija predsednika SAD Donalda Trampa nije protiv NATO-a, ali da želi da ta organizacija bude sposobna da odbrani teritorije svojih članica.

„SAD su NATO, SAD su aktivne u NATO-u kao što su uvek i bile. Vidim histeriju u globalnim medijima i u nekim medijima u SAD (u vezi sa eventualnim izlaskom SAD iz alijanse), ali je predsednik Tramp jasno rekao da podržava NATO i da ćemo ostati u NATO-u“, kazao je Rubio u sedištu zapadnog vojnog saveza.

Tokom zajedničkog obraćanja sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, uoči njihovog razgovora u četiri oka, Rubio je rekao da SAD žele da NATO bude „snažniji i više održiv“ i dodao da je jedini način da se to postigne da američki saveznici „imaju više sposobnosti“.

„Svi imamo svoje domaće potrebe, ali mi smo prioritet dali odbrani zbog uloge koju imamo u svetu. I želimo od naših partnera da urade isto. Razumem da neki možda ne žele da odustanu od politika socijalne sigurnosti, ali nas rat u srcu Evrope u poslednjih nekoliko godina podseća da je tvrda moć i dalje neophodna kao sredstvo odvraćanja“, naveo je Rubio.

Dodao je da želi da ode iz Brisela „sa saznanjem da je svaka članica NATO-a spremna da poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a“.

„Ako su pretnje tako strašne kao što mislimo da jesu, moramo da imamo sposobnost da im se suprotstavimo. To je poruka i predsednika Trampa, on nije protiv NATO-a, on je samo protiv NATO-a koji nema sposobnost da ispuni obaveze koje Severnoatlantski ugovor nameće svakoj članici“, rekao je šef američke diplomatije.

Naveo je da „niko ne očekuje da će neko to moći da uradi za godinu ili dve“, ali da „put ka tome mora biti realan“.

(Beta)

