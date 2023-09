Sa protesta Kruševac protiv nasilja poručeno da se okupljanjima čuvaju policajci

Danas smo mi narod koji čuva policajce, ne damo policajce Slobodana Milenkovića, Dušana Mitića i Milana Isakova, poručeno je sa večerašnjeg protesta „Kruševac protiv nasilja“, a učesnici su, umesto uobičajenom rutom do centra grada, prošetali do kruševačke Policijske uprave.

„Danas će nas predvoditi imena tih ljudi da istrajemo do kraja u tome da kriminalci odgovaraju, a da policija bude sigurna zajedno sa nama. Nas će predvoditi i ime Dejana Jovića, koji nažalost nije više među nama. To je inspektor koji je 2020. godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. Da se to ne ponovi, mi smo jedini ovde koji sada čuvamo našu bezbednost, koji čuvamo policiju“ rekla je u obraćanju okupljenima na Trgu glumaca, Dušanka Milosavljević, jedna od organizatorki protesta „Kruševac protiv nasilja“.

Ona je pozvala ljude da se okupljaju na trgovima istakvši da sada „ne zastupamo ni opoziciju, niti smenjujemo vlast, mi sada čuvamo ljudske živote“.

„Ako ne sačuvamo ove policajce nema nas. Znam da je sezona ajvara, ali ljudi ovo je preče od toga, u pitanju je život“, poručila je ona.

Okupljenima u Trgu glumaca se obratio i poznati kruševački pisac i satiričar Dragiša Pavlović Rasinski (89) kazavši da danas ima mnogo nasilnika u Srbiji, ali da je za njega naveći nasilnik predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji je i „uzročnik svih zala i nasilja u Srbiji“.

„Ovo što mi činimo nije šetnja ovo je koračanje ka boljim danima. Ovo činim ne za mene, za mene je već kasno, već za mog nezaposlenog sina, za moju nezaposlenu unuku, za mog unuka koji je u inostranstvu, za sina invalida koji nije u stanju sam da funkcioniše, ali koji nema negu drugog lica. Ja sam jedinka, ugrožen je narod Srbije. Kažu da živimo dobro, a ja u satiričnom tonu kažem: „Živimo odlično, ali na plej bek“.

Stotinak okupljenih potom je prošetalo novom rutom, kroz Čolak Antinu i Sinđelićevu ulicu, do kruševačke Policijske uprave, a potom glavnom ulicom nazad do Trga glumaca.

Na početku kolone su, uz glavni transparent „Kruševac protiv nasilja“ nosili natpise sa imenima četvorice policajaca i poruke: „Ne damo“, „Život je u pitanju“, „Jovanjica nije afera već najveća fabrika droge u Evropi“, „Uhvatio sam državu u kriminalu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.