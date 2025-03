Sindikalisti Darko Šper i Mijaz Čivović stupili u štrajk glađu u zgradi RTV-a

Glavni poverenik Sindikata Nezavisnost na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) Darko Šper počeo je jutros u 9 sati u zgradi RTV-a štrajk glađu, u kojem mu se potom pridružio i predsednik Strukovnog sindikata Mijaz Čivović.

Kako je Šper naveo, štrajk je započeo zbog neispunjenih zahteva zaposlenih, među kojima je i zahtev za smenu glavnog urednika Prvog programa RTV Nenada Ćaćića.

Na podu ispred Špera i Čivovića je veliki transparent sa natpisom „Istinu u etar“ i nacrtanom krvavom rukom koja je simbol studentskih i građanskih protesta u Srbiji.

Tu je i poruka „Štrajk glađu“, gde je istaknuto slovo „L“ umesto kojeg piše „Lazar“, što je Šperova podrška uhapšenom studentu Lazaru Diniću, koji je sa grupom studenata i aktivista osumnjičen za terorizam zbog navodnog pripremanja nasilja pred protest u Beogradu, 15. marta.

Šper sedi u majici na kojoj piše „Za nezavisni RTV“, sa prepoznatljivim logom sindikata Nezavisnost.

Sindikat Nezavisnost je saopštio da je Šper „ovim radikalnim potezom iznenadio sve zaposlene, pa i članove sindikata kojim rukovodi, jer štrajk glađu nije najavio“.

„On će do daljeg boraviti u zgradi RTV-a i za to vreme neće uzimati hranu. Svakoga dana u 12 sati on će se obraćati novinarima koje će obaveštavati o ispunjenju zahteva“, naveo je sindikat.

Dodali su da je direktor RTV-a Goran Karadžić u više navrata obmanjivao predstavnike sindikata da će ti zahtevi biti ispunjeni u najkraćem roku, ili u rokovima koji su odavno probijeni.

Šper je zatražio da Karadžić Upravnom odboru do 19. marta podnese zahtev za smenu glavnog urednika Prvog programa televizije Nenada Ćaćića.

Zatražio je i da direktor Upravnom odboru do 19. marta podnese predlog za raspisivanje konkursa za izbor svih sedam glavnih i odgovornih urednika i direktora programa RTV-a, koji su više godina u v.d. statusu.

On zahteva i da direktor Upravnom odboru do 19. marta podnese predlog nove sistematizacije radnih mesta koji je još prošle godine usaglašen sa reprezentativnim sindikatima, kao i da se sednica Upravnog odbora koja će sadržati te tri tačke održi do 21. marta, te da se do kraja marta okončaju pregovori o novom Kolektivnom ugovoru RTV-a.

Njegov zahtev je i da se do kraja marta svim radno angažovanim osobama u RTV-u isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 15.000 dinara.

Sindikalista zahteva od direktora i da do 21. marta primi delegaciju studenata u blokadi, uz posredovanje Sindikata, te da zgradu RTV-a napuste pripadnici policije koji u njoj borave duže od mesec dana.

On je zatražio i da prilog o štrajku glađu bude emitovan danas u Dnevniku RTV-a u 17 sati, kao i da posrednici u pregovorima o zahtevima budu zamenica generalnog direktora Sanja Kužić Jašarević i član Upravnog odbora Jožef Klem.

Ostale fot

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com