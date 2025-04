Socijaldemokrate u Evroparlamentu: Srbija ne može u EU sa sadašnjim rukovođstvom

Srbija je najuticajnija među zemljama kandidatima za članstvo u EU, ali nije realno da uđe sa sadašnjim rukovodstvom „koje sedi na četiri stolice“, rečeno je danas na konferenciji za novinare socijaldemokratskih predstavnika Evropskog parlamenta zaduženih za proširenje EU.

„Moje iskreno mišljenje je da ambicija predsednika Aleksandra Vučića nije pridruživanje Evropskoj uniji, jer bi to značilo da on i njegova opcija moraju poštovati vrlo stroga pravila i standarde Unije u pogledu demokratskog sistema, slobode medija, manjinskih i drugih pitanja, ali umesto toga, on igra svoje igre“, rekao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, prenosi Hina.

Taj socijaldemokratski poslanik iz Hrvatske je ocenio da Srbija vodi takozvanu „multivektorsku spoljnu politiku“.

„Postoje četiri stuba srpske spoljne politike – Evropska unija, Sjedinjene Države, Rusija i Kina i mislim da nije moguće stalno sedeti na četiri stolice. Mislim da mi ne delimo vrednosti i geopolitičke ciljeve s Kinom i Rusijom u većini područja, a sve manje i sa Sjedinjenim Državama“, kazao je Picula.

Na pitanje o tome da li Srbija sa sadašnjim rukovodstvom može da uđe u Evropsku uniju, Picula je odgovorio odrečno, rekavši da je bez radikalne promene stavova i ponašanja u mnogim oblastima nemoguće imati ambiciju da se pregovori završe do kraja 2026. što rukovodstvo Srbije tvrdi da želi.

„Ali, želim biti potpuno jasan: na građanima Srbije je da biraju kakvu vladu žele, a na institucijama EU je da ocene ispunjava li Srbija standarde potrebne za napredak na putu prema članstvu“, rekao je Picula.

U procesu pristupanja EU predvodnici su sada Crna Gora i Albanija, piše Hina i konstatuje da Srbija u poslednje tri godine nije otvorila nijedno poglavlje, Severna Makedonija je blokirana zbog bilateralnih pitanja, a Bosna i Hercegovina i Kosovo su na začelju tog procesa.

Picula je, međutim, upozorio da je najjača politička stranka u Crnoj Gori u koaliciji sa prosrpskom opcijom koja je otvoreno protiv članstva te zemlje u NATO i EU. On je rekao da su oni „otvoreno proruska opcija“ i da se „samo pretvaraju da žele napredak Crne Gore na putu ka EU“.

Picula je dodao da, ako Aleksandar Vučić ostane na vlasti, neće dozvoliti da Crna Gora „previše odmakne“ od Srbije na putu ka članstvu u EU.

Govoreći o Bosni i Hercegovini, evroposlanici su pozdravili odluku Nemačke i Austrije da zabrane ulazak predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na njihovu teritoriju i izrazili nadu da će to uraditi i druge članice EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com