Šper i dalje štrajkuje glađu na Radio-televiziji Vojvodine

Glavni poverenik Sindikata Nezavisnost na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) Darko Šper danas je nastavio štrajk glađu, koji je započeo u utorak, i rekao da ga neće obustaviti dok direktor te medijske kuće Goran Karadžić ne potpiše „sve što je obećao“.

„Nismo još uvek dobili potpisan papir da je konkurs raspisan, čeka se direktor da potpiše. Do tada, ostajem u štrajku, a za posle ćemo videti“, rekao je Šper novinarima.

Dodao je da se na štrajk odučio zbog nagomilanih problema i nekorektnog odnosa prema zaposlenima.

„Najveći problem traje od 1. novembra, kada je pala nadstrešnica u Novom Sadu i kada je prvi program RTV u svom informativnom programu počeo da sramoti nas više od 1.200 koji smo zaposleni ovde i izveštava na način koji nije primeren javnim medijskim servisima“, rekao je Šper.

Po njegovim rečima, konkurs za sedam glavnih urednika i direktora programa biće raspisan ili sutra ili do ponedeljka i ti papiri su već potpisani.

Predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever kazala je u sredu novinarima nakon sastanka sa direktorom RTV da je Karadžić pred svim učesnicima potpisao zahtev Upravnom odboru da raspiše konkurse za uredničke i direktorske pozicije, na koje se „iz neopravdanih razloga“ čeka duže od godinu dana.

„Nadam se da će to značiti i napredak u uređivačkoj politici javnog servisa“, kazala je Maja Sever i dodala da je zabrinjava nedostatak komunikacije na relaciji uprava – zaposleni u RTV.

„Nadam se da će uprava ove kuće poslati i papire da su obećanja konkretizovana, crno na belo napisana i da će to biti dovoljno da Darko Šper prekine štrajk glađu“, rekla je ona.

Dodala je da direktor RTV nije želeo da smeni glavnog urednika Prvog programa RTV Nenada Ćaćića, ali je rekla da je objasnio da i sama činjenica da će biti raspisan konkurs i za Ćaćićevu poziciju predstavlja „vrlo jasan znak“.

Šper zahteva i da direktor Upravnom odboru do 19. marta podnese predlog nove sistematizacije radnih mesta koji je još prošle godine usaglašen sa reprezentativnim sindikatima, kao i da se sednica Upravnog odbora koja će sadržati ove tri tačke održi do 21. marta, te da se do kraja marta okončaju pregovori o novom Kolektivnom ugovoru RTV.

On zahteva i da se do kraja marta svim radno angažovanim osobama u RTV isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 15.000 dinara.

Sindikalista traži od direktora i da do 21. marta primi delegaciju studenata u blokadi, uz posredovanje Sindikata, te da zgradu RTV napuste pripadnici policije koji u njoj borave duže od mesec dana.

On zahteva i da posrednici u pregovorima o zahtevima budu zamenica generalnog direktora Sanja Kužić Jašarević i član Upravnog odbora Jožef Klem.

Šperu se u štrajku glađu pridružio i predsednik Strukovnog sindikata RT Mijaz Čivović, koji je danas otputovao na ranije planirani službeni put.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com