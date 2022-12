Albahari (PSG): Odluka REM-a o obustavi rada odugovlačenje dodele pete frekvencije

Poslanik Pokreta slobodnih građana u Skupštini Srbije, Natan Albahari, ocenio je da je večerašnja odluka Saveta Regulatornog tela Srbije za elektronske medije (REM) da obustavi rad „prosto odugovlačenje donošenja odluke o petoj frekvenciji“.

On je za televiziju N1 povodom odluke REM da obustavi rad jer im je, kako su naveli, „ozbiljno ugrožena nezavisnost u radu i bezbednost članova Saveta, kao i svih zaposlenih“, pitao „kako REM može da stupi u štrajk?“.

„Kako REM može da stupi u štrajk, ne znam šta to znači. To nije nezavisna institucija i uopšte ne radi u skladu sa zakonom“, rekao je Albahari.

On je za navode REM da su godinama izloženi pritiscima dela opozicionih političkih stranaka, nezavisnih medija i dela organizacija civilnog sektora, kazao „da ne bi rekao da su to neki pritisci“, već, kako je ocenio, „potreba da rade po zakonima i propisima“.

„Oni (REM) to nisu radili kad su (letos) dali prve četiri (naacionalne TV) frekvencije, to smo videli i u izveštaju Evropske komisije, sada čekamo za petu, za koju su već rokovi istekli“, kazao je on.

Rekao je i da smatra da je obustava rada „odugovlačenje s donošenjem odluke o petoj frekvenciji“.

„Ovo je manipulacija javnim mnjenjem, još jedna produžena ruka Srpske napredne stranke“, rekao je Albahari.

Savet REM-a je 10. avgusta raspisao konkurs za izdavanje jedne – pete dozvole za emitovanje televizijskog programa na području Srbije, na koji su se prijavile televizije Nova S, Kopernikus, Kurir i BK.

Na prethodnom konkursu, dozvole za frekvencije s nacionalnom pokrivenošću na rok od osam godina dobile su televizije Pink, Hepi, Prva i B92, koje su ih imale i ranije.

(Beta)

