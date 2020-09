Napadnut glumac Petar Strugar

Glumac Petar Strugar prijavio je policiji da je fizički napadnut u Jakovu na salašu „Stremen“ čiji je zakupac.

Policija će uzeti izjave od svih učesnika događaja, uključujući i svedoka incidenta.

Strugar je upućen na pregled u zdravstvenu ustanovu, navode beogradski mediji.

Glumac je za medije izjavio da je radnik bio u alkoholisanom stanju.

„Krenuo sam kući iz konjičkog kluba koji držim. Zaustavio me je radnik salaša i kada sam se zaustavio, misleći da će nešto da mi kaže, čovek u vidno alkoholisanom stanju me je udario. Prijavio sam slučaj policiji i to je dalje u njihovoj nadležnosti“, rekao je Strugar.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.