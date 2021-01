AMSS: Oprez zbog snega i mokrih i klizavih kolovoza

Vozače na putevima u Srbiji danas očekuju mokri i klizavi kolovozi uz kišu i umeren sneg, pa je potreban poseban oprez uz brzinu prilagodjenu uslovima na putu, saopštio je Automoto savez Srbije (AMSS).

U planinskim predelima, posebno na jugozapadu i zapadu Srbije, formiran je nov snežni pokrivač na kolovozu i vozačima su pored zimskih guma na vozilu na pojedinim deonicama neophodni i zimski lanci.

Snega ima na kolovozu u okolini Užica, Nove Varoši, Valjeva, Loznice i Kraljeva, na prilazima ka Kopaoniku, Divčibarama, Tari, Zlatiboru i Goču, ali i na teritoriji Sjenice, Zaječara i Negotina, gde i dalje pada.

Neprohodan je put Odvaćenica – Preko Brdo, dok su na brojnim lokalnim putevima u okolini Šapca, Kraljeva, Mionice, Krupnja, Osečine i Ljubovije, Valjeva, Jošaničke banje, na snazi zabrane za kamione s prikolicom i šlepere.

Prema najavi AMSS-a, na autoputu od petlje Požarevac do petlje Velika plana zbog radova u punom profilu autoputa od sutra do 29. januara od 8.00 do 16 časova biće zatvorene zaustavna vozna i saobraćajna traka, a saobraćaj će biti preusmeren u preticajna traka.

Od sutra do 29. januara od 8.00 do 16 časova zbog radova na autoputu od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac zbog radova na desnoj strani autoputa biće zatvorene vozna i zaustavna traka, a saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu traku.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza na Horgošu i na Šidu vozila se zadržavaju sat vremena, na Kelebiji 240 minuta, a na Batrovcima oko dva sata, navedeno je u saopštenju AMSS-a.

(Beta)

