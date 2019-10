„Beograd put“ kupio 35 novih kamiona, sledi nabavka još 15

BEOGRAD – Javno komunalno preduzeće „Beograd put“ kupilo je 35 novih kamiona, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić je najavio da će do januara biti nabavljeno još pet, a sledeće godine još deset kamiona.

„S velikim ponosom danas predstavljamo 35 novih kamiona koje je ‘Beograd put’ kupio kako bi naša zimska služba tokom zime funkcionisala kako treba“, rekao je Vesić prilikom predstavljanja novih vozila

Naveo je da je to preduzeće na teritoriji grada Beograda, kada pada sneg, radilo skoro u nemogućim uslovima i da je jedan od najvećih problema bio nedostatak kvalitetnih kamiona.

„Imali smo veoma stari vozni park koji je onemogućavao da se kvalitetno čisti, a često se dešavalo da se po desetak kamiona tokom jednog dana pokvari. Kada sam prošle godine obilazio zimsku službu rekao sam da ćemo u narednih godinu i po dana kupiti 50 novih kamiona“, rekao je Vesić.

Precizirao je da će, osim 35 kamiona koji su sada nabavljeni, do početka januara biti kupljeno još pet, a sledeće godine još deset kamiona.

„Na taj način će ‘Beograd put’ dobiti potpuno novi vozni park. Sa ovih 35 kamiona, za ovu zimu imamo stotinu novih kamiona koji su spremni za čišćenje snega, a 31 stari kamion ćemo imati u rezervi, što se nikada nije desilo u istoriji Beograda da za čišćenje snega imamo rezervu“, istakao je Vesić.

Naveo je da je prošle godine bilo 90 stalnih kamiona, bez ikakve rezerve što, dodao je, znači da građani mogu da očekuju da će se sada čistiti bolje i kvalitetnije.

„Ono što nas čeka u narednom periodu, to je da kupimo manja vozila za čišćenje manjih ulica, ulica drugog prioriteta“, rekao je Vesić i dodao da će se na taj način omogućiti da se istovremeno čiste ulice prvog i drugog prioriteta.

Naveo je da je od 2014. godine do danas, uključujući i kupovinu ovih 35 kamiona, „Beograd put“ nabavio novih 55 kamiona, te da će ih sa pet koji će stići do januara i deset sledeće godine biti ukupno 70.

Kako je dodao, u periodu između 2008. i 2013. godine kupljeno je 15 kamiona i to na kredit.

„To samo govori o tome koliko mi više vodimo računa o tome da naša preduzeća budu opremljena, koliko više vodimo računa o tome u kakvom su stanju naša preduzeća“, rekao je Vesić.

Na današnji dan „Beograd put“ duguje dobavljačima i bankama oko 60 miliona dinara, a kada je sadašnja gradska vlast počela da vodi Beograd taj dug je bio skoro dve milijarde i trista miliona dinara, rekao je Vesić.

„Beograd put“ je, dodao je, tada bio na ivici bankrota i bilo je pitanje da li će moći da se oporavi i postoji.

„‘Beograd put’ je sada opremljen, a to je bilo moguće zahvaljujući boljoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi to preduzeće i Grad, jer za razliku od perioda između 2008. i 2013. godine, kada je kupljeno 15 novih kamiona na kredit na dve godine, mi smo ovih 55 i još 15 koji će stići kupili tako što smo više od milijardu dinara obezbedili iz sredstava samog preduzeća. Uzeli samo svega jedan kredit od 144 miliona dinara koji će biti vraćen do februara 2020. godine“, dodao je Vesić.

Naveo je da se u svim gradskim preduzećima nabavljaju nova vozila i da su bolji uslovi za rad ljudi.

„U ‘Gradskoj čistoći’ smo kupili 25 cisterni i na taj način duplo povećali njihov broj. Svuda tako radimo jer domaćinski poslujemo zato što nam je važno da naša preduzeća budu opremljena i da Grad bude uređen onako kako treba“, dodao je Vesić.

(Tanjug)