Beograd u narandžastom – Svetski dan borbe protiv multiple skleroze

Svetski dan borbe protiv MS

BEOGRAD, 29. maja (Tanjug) – Najvažnije institucije i objekti u Beogradu danas i sutra su osvetljeni narandžastom bojom, povodom 30. maja, Svetskog dana borbe protiv multiple skleroze, saopštila je „MS platforma Srbije“.

Nakon što je „MS platforma Srbije“ pokrenula takvu inicijativu, dobijena je dozvola da se osvetle Narodna skupština Republike Srbije, Palata Albanija, Tgr Slavija, Avalski toranj, Brankov most, Most na Adi i Most Gazela.

„MS platforma Srbije“ je udruženje obolelih od multiple skleroze, njihovih porodica, prijatelja, lekara kao i svih onih koji žele da pomognu da se položaj oblelih promeni.

Kroz niz aktivnosti, MS platforma Srbije tokom protekle tri godine aktivno radi na informisanju javnosti i obolelih, zagovara dostupnost lekova za sve obolele, kao i transparentnost u dodeljivanju lekova.

Obeležavanjem Svetskog dana borbe protiv multiple skleroze širom sveta se skreće pažnja na ovu ozbiljnu bolest i neophodnost lečenja obolelih.

MS je najčešća neurološka bolest mladih ljudi i procenjuje se da u Srbiji boluje oko 12.000 osoba.

Nekada je multipla skleroza bila sinonim za težak invaliditet, ali sve se promenilo u poslednjih 30 godina, pojavom terapije koja modifikuje tok bolesti.

U svetu postoji 15 registrovanih lekova za lečenje multiple skleroze, u Srbiji je, međutim, terapija dostupna za samo 2.500 obolelih od MS-a.

Od strane predstavnika RFZO je najavljeno povećanje broja lečenih za hiljadu od juna ova godine, navodi se u saopštenju.

Ovo je druga godina kako je „MS Platforma Srbije“ deo međunarodne kampanje #MSConnections, koja se odnosi na izgradnju boljih veza sa zajednicom i omogućavanje boljeg pristupa lečenju kao i pružanje potrebne podrške MS pacijentima.

