Beograđani srpsku Novu godinu dočekuju kod kuće

BEOGRAD – Nova godina po julijanskom kalendaru ili srpska Nova godina dočekuje se sutra uveče, ali se čini da među Beograđanima ne vlada veće praznično raspoleženje i da se većina odlučila da zbog pogoršane epidemiološke situacije to veče provede kod kuće, u krugu porodice i prijatelja.

Sredovečni Beograđanin za Tanjug kaže da će srpsku Novu godinu dočekati sa porodicom i da se na to odlučio najviše zbog epidemiološske situacije.

„Pored toga i posao mi je takav da mi ne dozvoljava da se organizujem za doček“, rekao je on.

Student Mašinskog fakulteta u Beogradu Dušan Brkić smatra da nije pametno da se ide na skupove i mesta gde ima puno ljudi zbog korone i navodi da će novogodišnju noć dočekati sa društvom kod kuće.

„Generalno mi je bolje da Novu godinu dočekam u manjem društvu, a korona je dodatni razlog zašto ne treba ići na organizovane dočeke“, kaže Brkić.

Državljanka Crne Gore kaže da još uvek nije odlučila gde će dočekati Novu godinu, ali da bi volela da to bude negde na otvorenom.

„Još uvek nemam neke planove, nisam razmišljala o tome“, kaže ona.

Doktor vojnih nauka Velibor Stević kaže da Srpsku novu godinu treba slaviti kod kuće sa porodicom, te da treba učiti decu kako se obeležava taj datum.

„To je više porodično slavlje. Planovi se za doček menjanju mnogima zbog pogoršane epidemiološke situacije“, kazao je Stević.

Dodao je i da je preležao koronu i video koliko bolest može da se zakomplikuje, te poručuje da nije pametno ići na velika okupljanja.

Mlađi Beograđanin kaže da će praznično veče provesti u krugu porodice i da tu odluku nije doneo zbog epidemiološke situacije, već jer ga ne zanimaju koncerti, koje, kaže, može da gleda i na Jutjubu.

„Ne zanimaju me koncerti, to mogu da pustim i na Jutjubu, a nije mi do toga da se guram sa ljudima“, rekao je on.

Sredovečna Beograđanka kaže da nema naviku da slavi Srpsku novu godinu, jer je to datum kao i svaki drugi, ali i da zbog korone nije vreme da se organizuju takva slavlja.

(Tanjug)

