Bez vode potrosaci u ulicama Molerova i Njegoseva na Vracaru

BEOGRAD – Potrošači u ulicama Molerova, od Mekenzijeve do Njegoševe, i Njegoševa, od Molerove do Koče Kapetana, na Vračaru biće bez vode 7. septembra od 8 sati ujutru do ponoći, saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Snabdevanje vodom biće onemogućeno zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Vračar, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.

Iz ovog javnog preduzeća uputili su apel građanima sa opštine Vračar da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

