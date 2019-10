CarGo deci sa invaliditetom obezbedjuje besplatan prevoz do škole (VIDEO)

Udruženje gradjana „CarGo“ danas je najavilo da će deci sa invaliditetom obezbediti besplatan prevoz do škole i povratak kući.

Prvi korisnik te besplatne usluge je Luka Milošević koji boluje od cerebralne paralize.

Udruženje je nedavno nabavilo specijalizovane kombije za osobe sa invaliditetom i omogućilo Luki Miloševiću da pohadja srednju školu.



Predsednik Udruženja „CarGo“ Aleksandar Vučić je rekao da je to tek početak, a da su odgovorili na poziv za pomoć Lukine majke Anite, jer je dečak propustio celu prethodnu školsku godinu zbog nemogućnosti grada Beograda da organizuje odlazak do škole i od škole.



„Nažalost, dosta dece i ljudi u Beogradu i Srbiji ima problem jer nisu vidljivi u sistemu. To ne znači da ne postoje. Naš cilj je da podignemo svest kod gradjana, kompanija, ostalih udruženja, sa kojim se svakodnevnim problemima suočavaju osobe sa invaliditetom u Srbiji“, istakao je Vučić.



Dodao je da verujemo da će se javiti i drugi roditelji dece sa invaliditetom kjima je potreban prevoz, a da će se udruženje potruditi da pomogne što većem broju ljudi.



Anita Milošević rekla je da specijalizovani kombi, koji je bezbedan, komforan i svakodnevan, mnogo znači jer više od godinu i po dana nisu mogli da dobiju prevoz od grada Beograda i jer sada ne mora svakog dana da zove Zavod za cerebralnu paralizu kako bi dobila vanredan prevoz za sina Luku.



„CarGo nam mnogo znači jer smo napokon krenuli bez problema u školsku godinu. Neočekivano, odmah smo dobili pozitivan odgovor da će sve obezbediti i to je veliki uspeh, jer nismo navikli da iz prvog puta dobijemo nešto za Luku, kazala je ona.



Prema njenim rečima, vozila za osobe sa invaliditetom su preko potrebna Beogradu, ali i celoj Srbiji, jer mnogi roditelji nemaju način kako da prevezu svoju decu, zato je nabavljanjem specijalnih kombija CarGo olakšao i na bolje promenio život mnogim gradjanima.



Vučić je pozvao i ostale kompanije da se pridruže takvim akcijama kako bi zajedno podigli svest o problemima osoba sa invaliditetom i rešili makar deo problema sa kojima se svakodnevno suočavaju.

(Beta)