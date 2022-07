Cuckovic: Moj posao je da zivot Beograđana ucinim ugodnijim

BEOGRAD – Nova gradska vlast u Beogradu nastaviće ubrzano da realizuje projekte, kako bi konačno pozicionirala glavni grad kao jedinstven, poručio je danas gradski menadžer Miroslav Čučković i istakao da će njegov posao biti da život Beograđana učini ugodnijim.

„Moj konkretan posao u prvim danima je da pomognem republičkim, ali i gradskim organima koji rade na projektima da se rastereti ulaz i izlaz iz Beograda, mislim na žarkovački bulevar koji izlazi ka groblju Orlovača, mislim i na Zrenjanski put, saobraćajnicu Surčin-Novi Beograd do naselja Dr Ivana Ribara, obilaznicu oko Beograda…“, naveo je Čučković za TV Prva.

Na pitanje šta ga je izdvojilo od ostalih da bude na funkciji novog gradskog menadžera, Čučković je odgovorio da je u Obrenovcu za vreme njegovog mandata napravljeno pet novih fabrika, 500 kilometara infrastrukture, toplovoda, gasovoda i kanalizacije, te 10 velikih javnih objekata, škola, fiskulturnih sala, sportskih centara, akvaparkova, obdaništa…

„I to želimo da napravimo u svakom delu Beograda gde je to potrebno“, dodao je Čučković.

On je naglasio da punih 18 godina učestvuje „u procesima razvijanja Beograda, što kao član gradskog veća, što kao predsednik opštine, što kao odbornik“, tako da je upoznat sa svim strateškim pravcima delovanjima“.

Aktuelni predsednik opštine Obrenovac je naglasio da će biti na raspolaganju gradonačelniku Aleksandru Šapiću „za sve zadatke koje mu bude dao“.

