Danas isplata penzija za one koje ih primaju na kućnu adresu

BEOGRAD – Prvi deo oktobarske penzije biće danas isplaćen svim penzionerima koji ih primaju „na ruke“.

Penzije će tako danas dobiti svi oni koji ih primaju na kućnu adresu, ili na šalterima pošta, dok će sutra, 10. novembra, penzije dobiti oni kojima se novac uplaćuje na tekući račun.

To će biti prvi put posle četiri godine da se penzionerima primanja vraćaju na staro uz određeno uskladivanje.

Ukupna primanja svih korisnika penzije u novembru biti uvecana za najmanje pet odsto u odnosu na ono što su primili u prethodnom mesecu.

Navedeni novcani iznos bice, u razlicitom iznosu, isplacen svim korisnicima cija je penzija u isplati za septembar iznosila do 32.384,67 dinara, odnosno cija penzija za oktobar, nakon prestanka umanjenja, iznosi do 34.003,90 dinara.

Za korisnike penzija cija primanja za septembar i oktobar iznose do 26.643,75 dinara, odnosno nisu ni bile snižavana, uvecanje primanja bice ostvareno isplatom novcanog iznosa kao uvecanja uz penziju.

Većina penzionera dobiće pet odsto povišice, a ostali, zbog ukidanja Zakona o privremenom umanjenju penzija, od osam do 13,3 odsto više nego pre umanjenja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja Zoran Đordević rekao je prošle nedelje da će svi penzioneri osetiti povećanje.

On je objasnio da će 1.300 000 penzionera imati pet odsto povecanje u odnosu na septembarsku penziju.

„Kako to izgleda – tih milion penzionera kojima nije dirana penzija do 26.643 dinara, njima ce biti povećana pet posto. Onima do 34.003 dinara, kada se vrati posle ukidanja Zakona, pa razlika do pet posto, tako da ce biti pet odsto povecanje“, objasnio je Đorđević.

(Tanjug)