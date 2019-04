Danas oblačno sa sunčanim periodima

U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa sunčanim periodima, samo se ujutru, a ponegde i pre podne, na severu i zapadu Srbije predvidja slaba i kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju umeren i jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura će se kretati od četiri do 12, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno sa sunčanim periodima, samo će ujutru biti slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se oko 11, najviša dnevna oko 19 stepeni Celzijusa.

Zbog relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje opreznost, a naročito srčanim i psihičkim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima.

