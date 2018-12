Danas povećanje snežnog pokrivača, sutra prestanak padavina

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će do kraja dana u Srbiji doći do povećanja snežnog pokrivača od 20 do 40 centimetara, dok se za sutra predvija prestanak padavina.

U Srbiji će sutra na zapadu i severozapadu, a kasnije i u većem delu zemlje, doći do prestanka padavina.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do plus jedan stepen, a najviša od minus jedan do tri stepena Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, a tokom dana sneg će prestati da pada. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Temperatura će biti od minus dva do nula stepeni.

U Srbiji će u ponedeljak i utorak biti oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, a u ponedeljak u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije i sa mešovitim padavinama (kišom i snegom). Na severu Vojvodine uglavnom suvo.

Od srede do kraja sedmice biće bez padavina sa dnevnom temperaturom u manjem porastu.

U Beogradu se predvidja slično vreme u isto periodu.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 16. decembar 2018:

Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost.

