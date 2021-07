Danas sunčano i toplo, do 35 stepeni, od sutra još toplije

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 22 stepena Celzijusa, a najvisa od 31 do 35 C.

(Tanjug)

