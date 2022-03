Deo Zvezdare u ponedeljak bez vode

BEOGRAD – Pojedini građani na opštini Zvezdara u ponedeljak, 21. marta, od osam do 18 sati neće imati vodu zbog radova na vodovodnoj mreži.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Dimitrija Tucovića na parnoj strani (od Marka Oreškovića do Tršćanske), Milana Milićevića, Peristerska, Branka Krsmanovića (od Dimitrija Tucovića do Vojvode Savatija) i Marka Oreškovića (od Dimitrija Tucovića do Vojvode Savatija).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ koje apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

