Do jeseni plan generalne regulacije za šinske sisteme u BG

NOVI SAD – U Beogradu će u narednih pet godina biti donet niz strateških i planskih dokumenata u cilju razvoja javnog transporta, među kojima je i plan generalne regulacije za šinske sisteme koji će, kako se očekuje, biti usvojen do jeseni ove godine.

„Aktivno učestvujemo u tome zajedno sa GSP ‘Beograd’, JKP ‘Metro i BG voz’, kao i Saobraćajnim fakultetom. Dali smo zajednički predlog za dalje širenje mreže tramvajskih linija u Beogradu jer želimo da je širimo u smislu masovne opsluge putnika, ali i ekologije i zaštite životne sredine“, rekao je sekretar za javni prevoz Beograda Jovica Vasiljević.

On je na panelu „Električna vozila – urbana mobilnost“, u okviru manifestacije „Dani energetike i investicija“ na Novosadskom sajmu, rekao da je plan i da se donese i strategija razvoja javnog linijskog prevoza putnika.

To je, kako je rekao, praktično prva strategija javnog prevoza tog vida i obima koju će Grad Beograd usvojiti.

„Ona predviđa obuhvat do 2033. godine i poklapa se sa smart-planom, a sa presekom u 2027. godini. Želimo da nam strategija pruži ključne pravce razvoja svih podsistema javnog linijskog prevoza putnika“, rekao je Vasiljević, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Dodao je da će jedan od rezultata te strategije biti akcioni plan koji će da prati period do 2027. i do 2033. godine i koji će, pojasnio je, dati konkretnije smernice za dalje projekte, aktivnosti i mere koje će se preduzimati od 2021. do 2033. godine.

Naveo je da je namera da se u narednom periodu uradi i studija opravdanosti rečnog prevoza putnika kako u smislu davanja nove alternative putnicima i povezivanja sa drugim podsistemima javnog linijskog prevoza, tako i u ekološkom smislu, ali i u smislu nove atrakcije i privlačenja turista.

Vasiljević je dodao da je u planu i projekat žutih traka i koridora za prioritete javnog linijskog prevoza.

„Suština svih ovih planskih dokumenata koje želimo da donesemo i usvojimo jeste da značajno unapredimo sistem javnog linijskog prevoza. Želimo da građani dobiju kvalitetniji i ekološki prihvatljiviji prevoz, te da na taj način doprinesemo smanjenju aerozagadenja i dobijemo efikasniji, ekonomski prihvatljiviji sistem, ali i kvalitetan servis građana“, istakao je Vasiljević.

Na skupu je prikazana i prezentacija JKP „GSP Beograd“ pod nazivom „Primena autobusa na potpuno električni pogon i dalji pravci uvođenja ekološki prihvatljivih vozila u Beogradu“, čiji je autor saobraćajni inženjer tog preduzeća Slobodan Mišanović.

Prezentacijom je predstavljen dosadašnji i budući razvoj najvećeg gradskog prevoznika, piše u saopštenju.

Manifestaciju „Dani energetike i investicija“ organizuju Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novosadski sajam, Grad Novi Sad, RES fondacija i Privredna komora Srbije.

Reč je manifestaciji koja okuplja relevantne stručnjake i one koji obavljaju javne poslove, kako bi se upoznali sa problemima i izazovima s kojima se danas suočava energetska zajednica u Srbiji i regionu.

Cilj je zajedničko dolaženje do pragmatičnih preporuka i praktičnih rešenja problema na putu energetske i ekološke tranzicije.

(Tanjug)