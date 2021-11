Dojčinović: Vučić je znao za postojanje plantaže marihuane Jovanjica

Glavni i odgovorni urednik Mreže za otkrivanje kriminala i korupcije (KRIK) Stevan Dojčinović izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić znao za postojanje plantaže marihuane Jovanjica.

Dojčinović je u intervjuu za nedeljnik Novi magazin rekao da je nesumnjivo da je država bila upletena u proizvodnju droge, što se potvrdjuje i u optužnici, jer je svim agentima tajnih službi radni zadatak bio da obezbedjuju proizvodnju marihuane.

„Siguran sam da je Vučić znao za Jovanjicu, jer su plantažu marihuane štitili pripadnici BIA, MUP-a i VBA. Sva ta avantura Predraga Koluvije imala je podršku države. To dokazuje i dopisivanje Koluvije s jednim agentom BIA, koji kaže zabrinutom Koluviji da se ne plaši jer je on ‘zdrava sistemska priča'“, ispričao je Dojčinović.

Naglasio je da je predsednik Srbije dao otvorenu podršku šefu grupe koja se bavila proizvodnjom droge.

„Videlo se da je Koluvijino hapšenje bilo incident, da nije planirano iz vrha države. Vrh države sada na sve moguće načine pokušava da Koluviju ‘opere’ u javnosti“, naveo je on.

Komentarišući napade provladinih tabloida na inspektora Slobodana Milenkovića i njegove saradnike, kao i najavu smene ljudi koji su otkrili plantažu marihuane, Dojčinović je rekao da su ti ljudi sada na ledu, prepušteni sami sebi, umesto da budu nagradjeni i unapredjeni.

„Oni su otkrili najveću plantažu marihuane i umesto da i dalje rade na otkrivanju i zaplenama droge, država će da ih degradira. To je još jedan dokaz da je ova vlast usko povezana s kriminalom. Ono što je dobro je to što Milenković ima podršku medju većim delom svojih kolega. Njihovo smenjivanje će izazvati veliko nezadovoljstvo u policiji“, rekao je Dojčinović.

Upitan kako ocenjuje učinak vlasti kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala u poslednjih godinu dana, Dojčinović je kazao da je uhapšena „moćna“ kriminalna grupa Veljka Belivuka.

„Medjutim, to se ne može podvesti pod borbu protiv organizovanog kriminala, već kao obračun koji je postojao u okviru vladajuće elite. Ti kriminalci su pali zato što su se neki političari sukobili. Sada su u zatvoru samo kriminalci, iako znamo da su oni bili duboko povezani s vladajućim strukturama, pre svega s policijskim funkcionerima. Nažalost, trenutno se ne vodi nijedan ozbiljan slučaj protiv policajaca koji su blisko saradjivali s grupom Belivuka“, ocenio je urednik KRIK-a.

Na pitanje Novog magazina zbog čega kriminalna grupa Veljka Belivuka u optužnici nije dovedena u vezu s vlastima, Dojčinović je rekao da ne postoji razumno objašnjenje, „osim da se radi o nekoj krnjoj borbi protiv kriminala“.

„Vlast se plaši da ne dodje do same sebe. Uhapšeno je nekoliko policajaca zbog nekih sitnih krivičnih radnji, iako su u prorežimskim medijima bili predstavljeni kao bliski saradnici Veljka Belivuka. Nešto slično se sada dešava i s Dijanom Hrkalović. Ako bismo verovali tabloidima, mogao bi se steći utisak da se Hrkalović tereti za neka najteža dela, medjutim ona je pritvorena zbog minornog krivičnog dela“, kazao je on.

Istakao je da je vladajućoj partiji u ovom trenutku primaran obračun s ministrom Nebojšom Stefanovićem.

„U prilog tome govori i činjenica da su svi načelnici nakon hapšenja optuživali Stefanovića, iako su do juče bili njegovi saradnici od najvećeg poverenja i izvršavali sve njegove zadatke“, kazao je Dojčinović.

Dodao je da se ova vlast nikada neće odreći sprege s kriminalnim grupama.

„Neće sigurno, jer sve to mnogo dugo traje. Podrška koju pružaju Koluviji pokazuje da će ova vlast da nastavi saradnju s kriminalcima istom merom kao i do sada. Saradnja s kriminalcima se nikada nije dobro završavala po predstavnike vlasti, pa neće ni sada“, zaključio je Stevan Dojčinović.

(Beta)

