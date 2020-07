Doktorka Kisić o ozbiljnosti situacije: Čak 65 odsto zaraženih između 20 i 49 godina

Dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je čak 65 odsto zaraženih koronom u dobi između 20 i 49 godina, što nije posledica njihove neotpornosti, već pre svega činjenici da su oni najviše izloženi mogućnosti zaraze i da se manje štite.

„Od 14. juna do 14. jula, tokom prethodnih mesec dana najveći broj hospitalizovanih osoba je između 30 i 39 godina“, kazala je Kisić Tepavčević na pres konferenciji i naglasila da to znači da je svaka četvrta zaražena osoba u tom uzrastu, te da to čini 24,14 odsto od ukupno obolelih.

Kako je navela, 20 odsto zaraženih, odnosno svaka peta osoba je između 40 i 49 godina, dok je između 50 i 59 godina 13,9 odsto obolelih.

„Zaraženi koji imaju između 60 i 69 godina čine 9,8 odsto od ukupnog broja, 4,5 odsto je u starosnoj strukturi od 70 do 79 godina, a preko 80 godina starosti čine 1,5 odsto zaraženih“, objašnjava Kisić Tepavčević.

Naglašava da je gotovo 20 odsto zaraženih između 20 i 29 godina, 4,4 odsto između 10 i 19 godina, dok dece između 0 i 9 godina čine 2,3 odsto zaraženih virusom Covid-19.

Prema podacima, istakla je ona, 65 odsto zaraženih su u starosnoj strukturi između 20 i 49 godina.

„Daleko veću stopu hospitalizacije kod mladih stanovnika imamo sada, jer tokom aprila najviše hospitalizovanih je bilo od 50 do 59, a osobe koje su bile starije od 60 godina su činili gotovo 30 odsto zaraženih“, podseća ona.

Takođe, rekla je da se u ovom periodu pokazalo da osobe koje se hospitalizuju a pripadaju starijim strukturama imaju daleko veće mogućnosti za komplikacije.

Kaže da se zbog aktuelnih nedostataka u bazi podataka ne saopštavaju podaci o starosnoj strukturu preminulih od posledice virusa Covid-19, ali naglasila je da se radi na njenom poboljšanju, te da će i ti podaci biti dostupni u najkraćem mogućem roku.

Doktorka Kisić je takođe istakla da je obavezno nošenje maske na otvorenom ako se ne može obezbediti distanca od najmanje 1,5 metara između ljudi, a u ostalim slučajevima je preporuka da se maske nose i na otvorenom.

Ona je navela da je maska obavezna kad je nemoguće obezbediti dovoljnu distancu, primera radi, u redovima ispred banke, pošte, apoteke, na autobuskim stajalištima…

To se, dodala je, ne odnosi na osobe iz iste porodice.

Na pitanje na koji se uzrast odnosi obavezno nošenje maski, Kisić je primetila da starosna granica ne postoji, odnosno da nijedan uzrast nije bezbedan, i preporučila je roditeljima najmlađe dece da ih i ne dovode u situacije u kojima bi dete bilo pod povećanim rizikom, a to znači da ne idu u redove, tamo gde je povećan broj ljudi…

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.