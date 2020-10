Dr Kon: Uvođenje vanrednog stanja nije opcija

Uvođenje vanrednog stanja nije opcija za sprečavanje širenja virusa korona, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon koji je dodao da je neophodno poštovati mere i istakao da je najpametnije nositi zaštitne maske.

„Najpametnije je nositi maske, a zatvaranje nije opcija“, kazao je dr Kon.

Kako je naveo za TV Prva, on lično je za nešto restriktivnije mere, ali smatra da bi situacija bila prevladana i uz poštovanje onih koje su već na snazi.

Kon ističe da je on za nošenje maski i na otvorenom i dodaje da Krizni štab insistira na sprovođenju mera koje bi bile dovoljne da se situacija koliko-toliko drži pod kontrolom.

Naveo je da je sadašnja situacija posledica toga što u Srbiji nikako nije virus u potpunosti potisnut, već je tinjao.

„Nama je tinjalo, import koji smo imali nije bilo glavni, da smo uspeli tinjanje da potisnemo išlo bi sporije, ali bilo je želje za provodom, ponese vas život. Činjenica je da je virus tu, videli smo šta radi u Evropi i susednim zemljama i bili smo u prednosti. Sada više nismo, pogotovu u Beogradu gde je uzeo zamah koji ne može da se lako zaustavi“, istakao je epidemiolog.

Prema njegovim rečima, tamo gde su uspostavljeni nadzorni sistemi i tamo gde se ljudi ponašaju kako treba, odnosno gde poštuju mere, nema zaražavanja, međutim ima i onih koji mere ne poštuju i tu naravno dolazi do zaražavanja.

Kada su u pitanju vrtići i škole, Kon kaže da je došlo do upliva virusa u te institucije, ali da nema transmisije tako da je na školama da li mogu da se organizuju da grupu, po grupu šalju na onlajn nastavu.

„Škole se ne pokazuju kao mesta prenošenja virusa korona, napravili smo barijere i pratimo situaciju, uliva se u školu, ne zatvaramo ih jer nema prenosa, da li će moći da se organizuju da grupa, po grupa ide na onlajn nastavu to je pitanje za Ministarstvo prosvete“, kaže dr Kon.

Epidemiolog je svakako za veću kontrolu nad poštovanjem mera i kaže da su u tom smislu krenule neke aktivnosti, pogotovu tamo gde se najmanje poštuju, a najrizičnija su mesta.

„Neko ko sada organizuje neke događaje sa 200 ljudi sa živom muzikom i to radi svakog vikenda i produžava do sitnih sati, to radi svesno. U ovim uslovima on krši zakon i ako mu se neko zarazi i završi loše to je krivična odgovornost i to je pitanje za pravnike. Činjenica je da pravni okvir koji je do sada postojao nije omogućavao da se sprovodi kontrola sa sankcijama, ali sada će se i to promeniti“, ističe.

Kada je u pitanju sudar sezonskog gripa i virusa korona, dr Kon navodi da sada još uvek nije sezona gripa, da to počinje u decembru i da će do tog sudara doći, ali nešto kasnije.

Dr Kon naglašava da u bolnicama ima još prostora, ali upozorava da se broj pacijenata na dnevnom nivou povećava, posebno u Beogradu.

„To je eksponencijalni rast. Nismo uspeli da dva, tri dana imamo isti broj, već konstantno veći i to zabrinjava. Ako je bilo 590, pa sledeći dan 640, to treba množiti sa deset“, kaže dr Kon.

Gradski prevoz je jedno od najrizičnijih mesta za prenošenja virusa, kaže dr Kon i naglašava da bi kontrola trebalo da bude stroža i da bi maske morali svi da nose, a oni koji ne žele da nose maske, neka idu svojim automobilom jer bez nje ne mogu ni u taksi da uđu.

Ocenio je da se trenutno Srbija nalazi u nedelji uspona, što će biti slučaj i sledeće nedelje, a može da se desi i da zahvati treću nedelju.

„Onda može da dođe do zaravnjenja, a spuštanje se može očekivati za nekih pet nedelja od sada, polovinom decembra, ali ako poštujemo preporučene mere“, kaže dr Kon.

Kada je reč o vakcini, dr Kon ističe da ne vidi drugi način za suprotstavljanje virusu osim tog.

„Vakcina će stići, ali pitanje je koliko će biti efektivna i od nje se ne može očekivati da bude Bog zna kako efektivna, ali će biti dovoljna da spreči umiranje i uspori virus“, zaključio je dr Kon.

