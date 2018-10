Drastično posklupljuje obuka za vozače – cene veće i za 300 evra!

Obuka za buduće vozače verovatno će poskupeti u naredne dve-tri nedelje.

Kako RTS saznaje, B kategorija poskupeće za 10 hiljada dinara a C, D, E i do 30 hiljada dinara u odnosu na sadašnju cenu. To su prve kalkulacije, ali mnogo više brine podatak da će od 130 škola u Beogradu moći da radi samo njih tridesetak koje su obezbedile poligon propisan po novom praviliniku o obuci.

U MUP-u kažu da je bilo dovoljno vremena, skoro tri godine, da se auto-škole reorganizuju i naprave odgovarajuće poligone.

U auto-školama tvrde da je mesečni zakup poligona od 250 do 300 evra, a njegova izgradnja košta 30 do 40 hiljada evra. Od 130 škola na teritoriji Beograda, samo 30 ima rešen poligon, što znači da ostali ne mogu rade dok ne naprave poligon.

„Naglasio bih da dosta škola nije rešilo ovo pitanje, naročito grad Beograd je problematičan, zbog prostora, od vlasništva prostora onoga koji izdaje tu površinu do svih drugih detalja koje sam naveo“, kaže Goran Kojadinović iz auto-škole „Gazela“.

Poligon može da se nalazi van grada, a polaganje ispita je u samom gradu. Ali to su novi troškovi jer se time troši više benzina za B kategoriju, pa će i cena morati da poraste za najmanje 10.000 dinara, kažu u auto-školama.

Za kategorije C, D i E situacija je još lošija jer su poligoni mnogo veći, pa će tako nova cena biti viša za 20 do čak 35 hiljada dinara.

„Obuka će za C, D I E sigurno poskupetio jer zahteva nova ulaganja. Novi autobusi koji mora da se pripreme, opterećenje pod kojim moraju da se voze časovi za C i E kategoriju, kamion i prikolica moraju biti 30 odsto opterećeni, prilikom ispita i prilikom časova – samim tim to poskupljuje cenu časa“, kaže Marko Manojlović iz auto-škole „Desetka plus“.

Cene će formirati svaka auto-škola prema svojim proračunima troškova te neće biti ni propisane ni preporučene cene. Zato je veoma bitno pre upisa u školu raspitati se gde se i kada obučava jer su mnoge škole iz centra Beograda bile prinuđenje da poligone izmeste u prigradska naselja, a to znači mnogo više vremena i novca za obuku.